Vocazioni insospettabili: ex carabiniere ed ex chitarrista punk ordinati sacerdoti a Prato

Un ex carabiniere e un chitarrista punk sono stati ordinati sacerdoti: è accaduto stamani nella cattedrale di Prato. I nuovi preti sono Michele Di Stefano, 39 anni, e Giulio Vannucci, un anno più giovane.

Il primo, a 19 anni, aveva scelto di fare il carabiniere di leva poi la folgorazione sulla via di Bardonecchia, in Val di Susa dove conobbe un sacerdote che è stato all’origine di tante vocazioni. Domani celebrerà la sua prima messa. L’altro neo sacerdote – Giulio Vannucci – ha suonato la chitarra in un gruppo punk , i ‘Quanti‘: ”Un periodo nel quale mi sono divertito tantissimo e che non rinnego”, ha spiegato il neo prete come riporta l’Agenzia dei Vescovi, Sir.

Sacerdoti a Prato, vocazioni nate da situazioni insospettabili

“Il Signore non si è scelto manager o super uomini, ma persone semplici e sempre generose”, riporta la Diocesi pratese. “Carissimi Giulio e Michele, vorremmo sempre sentire il popolo di Dio parlare di voi in questi termini: riconoscendovi non qualità superlative, ma lo zelo ed il fervore di chi anche nel poco mostra un entusiasmo contagioso, sollecitudine, slancio”, l’augurio rivolto dal vescovo Nerbini ha rivolto ai due novelli sacerdoti ordinati questa mattina nella cattedrale di Prato. Alla messa, concelebrata da circa settanta presbiteri, hanno partecipato in tantissimi, provenienti dalle realtà e dalle esperienze di fede frequentante dai due neo sacerdoti. Di Stefano, siciliano di Gela, da giovane è stato cuoco e cameriere.

A 19 anni sceglie di fare il carabiniere di leva e viene mandato a Bardonecchia, in alta Val di Susa dove conosce don Mario Bonacchi, originario di Prato, di cui Michele, si spiega, può essere considerato uno dei suoi ultimi figli spirituali.

La vocazione di Vannucci, dalla musica punk ai canti gregoriani

Arrivato a Prato nel 2009, due anni dopo la morte del sacerdote pratese, per frequentare il seminario e studiare teologia a Firenze. Attualmente presta servizio alla parrocchia di San Pietro a Mezzana, dove domani alle 11,30 celebra la sua prima messa. Vannucci è nato a Pistoia, dove ha vissuto fino a otto anni fa, quando ha deciso di entrare a far parte della comunità dei Ricostruttori nella preghiera di Prato, con sede a Villa del Palco. Prima di maturare la vocazione ha preso due lauree e ha lavorato come insegnante ed educatore. Ha anche suonato in un gruppo folk punk molto attivo in zona, chiamato i Quanti. Poi l’incontro con i Ricostruttori e con la figura di padre Guidalberto Bormolini. Inizia per lui la vita comunitaria e la conseguente scelta del sacerdozio. Don Giulio celebra la sua prima messa oggi stesso, alle ore 19,30 nella chiesa di Villa del Palco.