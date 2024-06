Ucciso da un cinghiale a Roma: imprenditore 58enne muore in ospedale dopo lo scontro

Ha colpito in pieno un cinghiale che gli ha attraversato la strada ed è caduto dallo scooter su cui viaggiava alla periferia di Roma. In questa maniera, è morto, dopo alcune ore di agonia, un imprenditore 58enne.

L’incidente è avvenuto domenica sera alla 21 in via Santa Cornelia in zona Cassia a Roma nord. L’uomo era in sella ad uno scooter Honda Sh 300 quando, seconda una versione su cui stanno ancora indagando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, avrebbe impattato contro l’animale cadendo rovinosamente dal mezzo. In gravi condizioni, il 58enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea, dove nelle ore successive è morto.

Nell’impatto è deceduto anche l’animale selvatico. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Chi era Stefano Violati, ucciso da un cinghiale a Roma

Come riporta il sito on line Open, Stefano Violati, 58 anni, era il figlio di Fabrizio, che fino al 1987 fu il proprietario della acque Ferrarelle e Sangemini. Titolare di una società che gestiva macchine d’epoca, sulla scia di una passione di famiglia – suo padre Fabrizio era un noto collezionista di Ferrari -, Stefano Violati è anche il cugino di Giulio Violati, il marito dell’attrice Maria Grazia Cucinotta.

«Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te», il saluto della madre del 58enne sui social, «eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi».