Raid contro FdI a Battipaglia: vandalizzata la nuova sede. Foti: non ci facciamo intimidire

Ennesimo ignobile atto vandalico contro una sede di FdI: stavolta è accaduto a Battipaglia, in provincia di Salerno.

Venerdì sera il coordinatore cittadino Nunzio Vitolo e il presidente Liberato Pumpo hanno avuto la brutta sorpresa davanti all’ingresso della sezione del partito. Con lui c’erano i vertici dell’intero direttivo, convocati per un’analisi del voto. Riunione saltata a causa dei teppisti che hanno vandalizzato la sede. La porta presentava dei segni di forzatura e nella serratura è stata messa della colla: impossibile aprire, impossibile riunirsi. Hanno quindi dovuto chiamare un fabbro per aprire la porta d’ingresso della sezione di via Solferino, che era stata inaugurata da poco più di un mese.

«Forse abbiamo preso pochi voti alle Europee e volevano punirci…», ha ironizzato Vitolo con il giornale Città di Salerno, ricordando le 3.962 preferenze alle Europee del 9 giugno, che hanno portato FdI a essere il primo partito anche nel Comune salernitano.

Al di là delle ironie, il caso della sezione di FdI è inquietante: a Battipaglia azioni di violenza o di intolleranza nei confronti dei partiti politici non si vedevano dagli Settanta.

”Questo atto di teppismo – commenta Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – è solo l’ultimo di numerosi episodi intimidatori contro le sedi del nostro partito. Chi pensa di metterci timore o di poter con queste azioni rallentare il lavoro del Governo Meloni si sbaglia di grosso. Continueremo con determinazione e coerenza il percorso intrapreso nei 20 mesi di governo, sicuri delle nostre scelte e forti del mandato conferitoci dagli italiani”.

Da Iannone a Vietri, sdegno e condanna: “A Battipaglia vile gesto contro FdI”

“Solidarietà al circolo di Fratelli d’Italia di Battipaglia (Salerno) per il raid vandalico alla propria sede”, è stata espressa in una nota dal senatore Antonio Iannone, commissario di FdI in Campania. “Le forze dell’ordine sapranno certamente svolgere al meglio le indagini per assicurare alla giustizia chi ha compiuto questo vile gesto”, ha concluso Iannone.

Esprime solidarietà al Circolo di Fratelli d’Italia di Battipaglia anche il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si tratta di un vile gesto – non il primo nella nostra Nazione contro una sezione locale di FdI – che testimonia ancora una volta un clima di intolleranza verso la nostra comunità, ma dal quale sicuramente dirigenti e militanti battipagliesi non si faranno intimidire. Auspico – conclude Vietri – che i responsabili vengano al più presto individuati dalle forze dell’ordine e puniti”.