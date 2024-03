Carrara, apre la prima sezione di FdI: noi sempre tra le gente, no alla politica solo sui social

Si è tenuta questa mattina in piazza Brucellara (ex Montecatini), l’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia, sezione di Carrara, la prima nella storia del partito guidato da Giorgia Meloni. All’evento hanno partecipato, oltre agli esponenti locali e regionali di FdI, la senatrice Susanna Donatella Campione, il deputato Alessandro Amorese e il consigliere regionale Francesco Torselli.

“L’apertura della sezione di Carrara è un appuntamento storico per la destra italiana – dice la senatrice Campione – perché certifica ulteriormente il consenso riscosso in questi anni da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia”. “Ma è anche un segnale preciso – prosegue la senatrice di FdI – perché non vogliamo rassegnarci alla politica da Tik Tok. Mentre tanti partiti scelgono di affidarsi quasi esclusivamente ai social e alla caccia del like, disertando gli incontri in presenza con i cittadini, noi andiamo controcorrente, volendo offrire a iscritti e simpatizzanti un presidio di democrazia e un luogo di confronto e di dibattito”. Infine, facendo riferimento alla nuova sede dalle ampie vetrate trasparenti, Campione ha sottolineato che “è una sede che intende rispecchiare al meglio il nostro partito: trasparente, aperto al dialogo e al confronto democratico”.

“L’obiettivo da raggiungere – dichiara il deputato di FdI Alessandro Amorese – sarà quello, a partire da oggi, di assicurare ogni giorno alla comunità la possibilità di condividere un luogo deputato a dar vita a incontri, dibattiti, confronti, idee e cultura, aperto a tutti i cittadini. Sanità, lavoro, turismo, ambiente e sicurezza sono tra gli argomenti che il partito a Carrara porta avanti da sempre e grazie a questo spazio continuerà a farlo insieme a cittadinanza e comitati. La prima sede di Fratelli d’Italia a Carrara è il piccolo, grande simbolo di una certezza, quella di essere, grazie al rispetto dell’identità dei nostri territori, dalla parte giusta del mondo”.