Omicidio-suicidio a Senigallia: Marco Rossetti ammazza la madre e poi si spara con la sua pistola

Ha ucciso l’anziana madre di 87 anni, Ornella, sparandole contro e poi si è tolto la vita. E’ successo ieri sera intorno alle 19 in una abitazione alla periferia nord di Senigallia, nei pressi del fiume Cesano, in provincia di Ancona. L’autore, 51enne, Marco Rossetti, verosimilmente instabile, prima di togliersi la vita si era barricato in casa per cui era scattata una mediazione con le forze dell’ordine, prima dell’estremo gesto dell’uomo. Si tratta di un “omicidio-suicidio”, fa sapere al telefono a LaPresse il sindaco della cittadina marchigiana, Massimo Olivetti.

L’omicidio a Senigallia da parte di Marco Rossetti

Come riporta AnconaToday, i militari, dopo aver chiuso la strada e circondato l’abitazione, hanno tentato invano di far uscire l’uomo dall’appartamento. Poco distante era atterrata anche l’eliambulanza, poi ripartita “vuota”. Marco Rossetti aveva alcuni ricoveri alle spalle, era seguito dal servizio di igiene mentale da parecchio tempo: non è chiaro, e forse mai lo sarà, cosa abbia fatto scattare ieri pomeriggio la furia omicida contro la madre. I due vivevano assieme e trascorrevano parecchio tempo in casa, fino al tragico epilogo di ieri pomeriggio, sulle cause del quale le forze dell’ordine cercheranno di fare luce al più presto. Il porto d’armi gli era stato revocato due anni fa a causa dei problemi psichici. Marco Rossetti, conosciuto come “Rush”, era appassionato di armi da fuoco e da taglio, con cui era solito mostrarsi sui social.