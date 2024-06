Nello staff della neo sindaca rossa di Perugia spunta Andrea Ferroni, ricercato per terrorismo da Kiev

Si chiama Andrea Ferroni ed è ricercato internazionale per terrorismo da Kiev, che nel 2017 spiccò nei suoi confronti anche una richiesta di estradizione: il compagno Ferroni, responsabile della campagna di Vittoria Ferdinandi, nuova sindaca di centrosinistra di Perugia, vanta un curriculum imbarazzante.

Nella primavera 2017 Andrea Ferroni, all’epoca consigliere comunale di Torgiano, in provincia di Perugia, era partito con una spedizione di compagni nostalgici della vecchia Unione sovietica. Un eroico viaggio nel Donbass, nell’Ucraina Orientale, al seguito di una spedizione dal roboante nome da guerra fredda: Carovana Antifascista. Una spedizione nata per portare solidarietà e sostegno alla popolazione e ai militanti filorussi “perseguitati dal governo di Poroshenko”, il predecessore di Zelensky.

Per Andrea Ferroni e gli altri componenti della “eroica” spedizione, tra cui quel Giorgio Cremaschi, l’ex sindacalista della Fiom che su La7 recentemente ha invocato il ritorno alla ghigliottina per i ricchi, il governo di Kiev aveva chiesto l’estradizione per terrorismo. Dopo la richiesta di estradizione, “l’unità di crisi della Farnesina – aveva raccontato lo stesso Andrea Ferroni a Il Fatto Quotidiano – si è attivata, attraverso il nostro partito, per bloccare ogni richiesta da parte del governo di Kiev nei confronti della magistratura italiana. Il caso sembra essersi dissolto. Ci hanno avvertiti di non tornare in Ucraina, né nei paesi amici di quest’ultima. Ma noi non vogliamo fare nessun passo indietro: proseguiamo con quanto ci ha chiesto la popolazione ucraina e cercheremo, se possibile, di stipulare un gemellaggio tra le nostre istituzioni locali e quelle del Donbass”. Sarebbe interessante capire, a distanza di 7 anni, che fine abbia fatto quella richiesta di estradizione formulato dalle autorità ucraine.

Ma soprattutto, come ha osservato il quotidiano Libero, che per primo ha sollevato il caso, “chissà se il sindaco Ferdinandi e il campo largo della sinistra perugina, in un momento in cui tutto l’Occidente sostiene Kiev, vadano fieri del curriculum di Ferroni”.