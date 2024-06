Perugia, sfida al femminile tra Margherita Scoccia (centrodestra) e Vittoria Ferdinandi (centrosinistra)

Sarà una sfida al femminile quella per la poltrona a sindaco di Perugia. Sono al ballottaggio, infatti, Margherita Scoccia, candidata del centrodestra e civici (Fratelli d’Italia, Fare Perugia – Forza Italia con Romizi, Lega, Perugia civica, Progetto Perugia, Udc, Futuro Giovani, Perugia Amica) e Vittoria Ferdinandi, sostenuta dal campo largo del centrosinistra e da alcune liste civiche (Perugia Pensa che comprende anche Azione, Orchestra per la Vittoria, Anima Perugia, Perugia per la sanita’ pubblica). Margherita Scoccia, assessore all’Urbanistica uscente, nel primo turno ha totalizzato il 48,29%, mentre Vittoria Ferdinandi si e’ fermata al 49,01%. Al primo turno, i candidati a sindaco erano cinque. Oltre a Scoccia e Ferdinandi, si erano candidati Massimo Monni con la lista Perugia Merita, espressione dell’elettorato moderato, Davide Baiocco, ex calciatore di Perugia e Juventus, sostenuto dalle liste Forza Perugia e Alternativa riformista-Italexit, e Leonardo Caponi, ex senatore e candidato per Pci – Perugia contro guerra e neoliberismo.

Nessun apparentamento ufficiale con una o l’altra delle candidate al ballottaggio. Massimo Monni ha annunciato che sosterra’ Ferdinandi, pur lasciando liberi i suoi ex candidati e i sostenitori di scegliere secondo coscienza. Voto per Ferdinandi e’ stato manifestato anche da Caponi. Nessuna indicazione specifica da Baiocco. Italia Viva e Tempi Nuovi, che al primo turno sostenevano Monni, hanno espresso il loro sostegno alla candidata del centrosinistra. Margherita Scoccia, architetto, nell’ultimo mandato ha ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica. Vittoria Ferdinandi, psicologa, lavora nel terzo settore, è tra gli ideatori per progetto Numero Zero, ristorante inclusivo che da’ lavoro a persone con disabilità psichiche.