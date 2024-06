“Sento il bisogno di ghigliottina, i ricchi devono avere paura”: il sindacalista Cremaschi al delirio (video)

È bufera sul sindacalista della Cgil Giorgio Cremaschi, che a La 7, ha pronunciato parole choc: “Bisogna che i ricchi ricomincino ad avere paura. Sento il bisogno della ghigliottina. Ha risolto tanti problemi dell’umanità. I ricchi devono avere paura di perdere quello che hanno”.

Frasi pronunciate mercoledì 19 giugno a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo dove si è parlato del caso di Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’Estetista Cinica, finita nell’occhio del ciclone per aver organizzato una cena alla Pinacoteca di Brera per lanciare il suo ‘brand’ in Spagna. Le immagini della festa hanno sollevato una pioggia di critiche.

“La ghigliottina ha risolto tanti problemi dell’umanità”

“Io non ce l’ho con la signora, ma a Brescia una volta facevano il ferro e adesso l’imprenditoria cinica“, ha esordito Cremaschi. “È l’involuzione del sistema – l’ex leader dei metalmeccanici della Cgil – Se la signora si chiama cinica, saprà che farà soldi grazie a quello che ha fatto e piangerà meno. C’è la distruzione del pubblico. Domani avremo l’addio al celibato al Colosseo con gladiatori e schiavi. Dopodomani le festine agli ospedali. Siamo una società che sta tornando al Medioevo: si distrugge il pubblico, si distruggono i diritti”,

Poi il sindacalista rosso, con un ghigno sardonico, ha pronunciato il suo agghiacciante anatema: “Bisogna che i ricchi ricomincino ad avere paura. Sento il bisogno della ghigliottina. Ha risolto tanti problemi dell’umanità. I ricchi devono avere paura di perdere quello che hanno”. “E’ una regressione generale. Sento il bisogno della ghigliottina, che ha risolto tanti problemi dell’umanità”. Il conduttore Parenzo cerca di minimizzare “Era metaforico ovviamente”, ma dall’altra parte il sindacalista rosso non risponde.

Chi è Giorgio Cremaschi

Giorgio Cremaschi è stato presidente del Comitato Centrale della FIOM, l’organizzazione dei metalmeccanici della CGIL. Dal gennaio 2019 al maggio 2021 è stato Portavoce nazionale di Potere al Popolo!. Cremaschi, in queste ore, tanto per ribadire la sua linea incendiaria, ha postato in queste ore su Facebook un elogio incondizionato al docente Massimo Zucchetti, che in queste ore si era reso protagonista di affermazioni deliranti contro il popolo ucraino.

“Esprimo la mia totale solidarietà all’amico e compagno Massimo Zucchetti già candidato al premio Nobel – ha scritto Cremaschi – docente di grande valore che si è schierato a fianco degli studenti e che oggi viene colpito da una vergognosa campagna maccartista, che è solo il segno dell’ulteriore degrado della nostra sempre più finta democrazia”. Dichiarazioni che gettano altra benzina sul fuoco, che fanno tristemente il paio con la “nostalgia” per la ghigliottina.