L’ultimo delirio di Massimo Zucchetti: “Odio il popolo ucraino”. Fdi chiede l’intervento del Rettore

Massimo Zucchetti ha colpito ancora. Il docente del Politecnico di Torino, che nei giorni scorsi si era incatenato per solidarizzare con la Palestina e che aveva riempito di insulti Giorgia Meloni ed Israele, stavolta ha preso come bersaglio il popolo ucraino. L’occasione è stata la più banale possibile: una partita di calcio, quella persa per 3-0 ieri dalla nazionale di Kiev agli europei contro la Romania.

“Presto andranno al macello”

“Gli ucraini mi danno fastidio solo a vederli e quando verranno eliminati dal campionato europeo di calcio saranno 22 in più da mandare al macello” aveva scritto sui social Zucchetti subito dopo la gara persa dalla squadra gialloblu. “Sono ottime notizie – si leggeva nel post – devono andare fuori al più presto. Il loro fuhrerino(Zelensky) poi ha bisogno di soldati per difendere la democrazia? Bene, fra poco 22 in più da mandare al macello”.

Fdi: “Zucchetti sia punito per le sue parole”

“Occhiolino strizzato ad Askatasuna, parole violente nei confronti di Israele, fotomontaggi volgari e misogini nei confronti di Giorgia Meloni, azioni di contrasto alle forze dell’ordine, parole vergognose nei confronti degli ucraini. Il Rettore del Politecnico e la comunità accademica intervengano immediatamente verso il professore Massimo Zucchetti. Non è accettabile che si assista a posizioni di tale gravità e dai toni tanto violenti senza una reazione da parte dell’ateneo: devono essere presi presto provvedimenti contro questa persona per valutare l’adeguatezza o meno all’incarico che riveste: attacchi alle istituzioni, carezze agli aggressori, oltraggi nei confronti di chi è vittima non possono trovare spazio”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Antonio Iannone, senatore di Fdi, sottolinea che, “Chiunque abbia un’opinione diversa da quella del prof viene puntualmente insultato e insolentito , e non mancano bestemmie, minacce nonché un costante e richiamo a idee e valori che hanno segnato in modo indelebile la società italiana negli anni ’70. Se tutto ciò non bastasse, questo professore del Politecnico di Torino, oltre a dare il cattivo esempio ai suoi studenti, ha utilizzato i social per aggredire Giorgia Meloni Nei giorni del G7, infatti, ha pubblicato un fotomontaggio volgare e sessista contro il presidente del Consiglio” le parole del senatore.

Anche Italia Viva contro il docente

Anche Italia Viva si è schierata contro Massimo Zucchetti. “Le folli parole sugli ucraini del professore del Politecnico di Torino ci fanno chiedere se chi esprime certi concetti sia adatto a insegnare”. Lo dice Raffaella Paita , coordinatrice nazionale del partito. “Il nostro auspicio è che vengano presi provvedimenti immediati – prosegue Paita -. Non è tollerabile, soprattutto per chi esercita il ruolo di docente, assumere posizioni del generale, totalmente deliranti. Al professore che accusa gli ucraini di dare fastidio consiglio di rileggere i libri di storia”.