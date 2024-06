Maturità, al via la seconda prova scritta: i ragazzi del classico si cimentano con Platone

È un testo di Platone, tratto dall’opera Minosse o della legge, la versione con cui si cimentano gli studenti del liceo classico in questo secondo giorno di prove scritte della maturità. Platone, secondo quanto ricostruito dal portale skuola.net, non usciva dal 2010, ma con la proposta di quest’anno diventa comunque l’autore maggiormente affrontato nelle maturità classiche moderne, con tre versioni: oltre che quest’anno, infatti, fu oggetto della prova anche nel 2010 e nel 204. Seguono Aristotele e Luciano fermi a quota 2.

Seconda prova della maturità: Platone al Classico, matematica allo scientifico

Sono 526.317 gli studenti che complessivamente stanno affrontando la maturità. Il punteggio massimo previsto per il secondo scritto è 20 punti. Oltre al greco al Classico, le discipline caratterizzanti sono matematica per lo Scientifico, dove la prova consiste in due problemi di studi di funzione e otto quesiti, con una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni, e lingua e cultura straniera 3 per il liceo Linguistico, mentre il Liceo delle Scienze umane avrà Scienze Umane, con l’opzione Economico-sociale che prevede Diritto ed Economia politica. Al liceo di Scienze umane la prova si basa sull’opera del filosofo e pedagogista John Dewey “Esperienza e educazione”, in cui si parla anche di scuola Montessori. E ancora per l’Artistico, si tratterà delle Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, per il liceo Musicale, Teoria, Analisi e Composizione e per il liceo Coreutico, Tecniche della danza. LEGGI ANCHE Maturità: tracce su Ungaretti, Pirandello, Montalcini, Guerra Fredda e febbre da "selfie"

Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, ed Economia aziendale e Geopolitica per l’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”. Per l’indirizzo “Turismo”, le materie saranno Discipline turistiche e aziendali, mentre per “Costruzioni, Ambiente e Territorio” – a seconda dell’opzione – saranno Topografia, Tecnologie del legno e delle costruzioni e Tecnologie e gestione del territorio. Gli indirizzi “Informatica e Telecomunicazioni” affrontano entrambi ”Sistemi e reti”. Per “Grafica e Comunicazione”, la materia è Progettazione multimediale. Negli Istituti professionali, invece, la seconda prova si concentra sulle competenze finali e sui nuclei tematici fondamentali dell’indirizzo.