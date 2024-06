Maternità surrogata, la Lega propone il carcere fino a 10 anni. Insorge la sinistra arcobaleno

La maternità surrogata, che nel ddl di legge presentato da Forza Italia e già approvato alla Camera, prevede il carcere fino a 2 anni, registra oggi il balzo della Lega che ha presentato due emendamenti al testo in discussione alla commissione giustizia del Senato, proponendo che le pene partano da quattro anni e arrivino fino a dieci.

Il testo degli emendamenti

“Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 600 mila euro a 2 milioni di euro” questo il testo presentato in Senato dal capogruppo del Carroccio, Massimiliano Romeo. Si rafforzerebbero, dunque, le sanzioni rispetto al testo di FdI che richiama la legge 40 del 2004, secondo la quale contro la surrogazione di maternità scattano il carcere da 3 mesi a 2 anni e una multa da 600 mila euro fino a un milione. Il disegno di legge – ora al vaglio di Palazzo Madama, con la firma della deputata FdI, Carolina Varchi, e che nella precedente legislatura è stato tema di una proposta dell’attuale premier Giorgia Meloni – è stato approvato da Montecitorio lo scorso 26 luglio 2023.

La replica di Arcigay e sinistra: “Proposta iniqua”

L’emendamento della Lega che inasprisce le sanzioni contro la Maternità surrogata è “un evidente tentativo della Lega di posizionarsi più a destra di Fratelli d’Italia e lascia senza parole”. A dirlo è la presidente di Famiglie Arcobaleno, Alessia Crocini. “L’emendamento a firma Lega, che propone di inasprire ulteriormente le pene per le coppie che ricorrono alla gestazione per altri -. nel caso in cui questa fosse dichiarata reato universale perseguibile anche se fatta all’estero – è un atto violento e persecutorio. La Lega usa uno strumento che la scienza ha messo a disposizione della maggioranza di coppie eterosessuali con problemi di fertilità che vi ricorrono, per. colpire direttamente le coppie omosessuali”. Così Natascia Maesi, presidente di Arcigay.

Le opposizioni vogliono abolire il disegno di legge

Nella maggioranza, solo la Lega ha proposto due emendamenti in chiave più restrittiva rispetto al testo in esame. Poi ci sono 23 emendamenti del M5s, di cui 10 soppressivi dell’unico articolo che costituisce la proposta di legge e gli altri ‘sostituitivi’ nel senso che propongono tutele alle donne coinvolte, ad esempio aprendo alla gestazione solidale per altri, e tutele dei minori attraverso le trascrizioni dei certificati di nascita. Da parte del Pd, le modifiche proposte sono 3 (tutte soppressive), una di Avs (soppressiva) e un’altra di Italia viva che presenta anche un ordine del giorno per il riconoscimento dei figli già nati da maternità surrogata.