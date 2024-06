L’odio senza freni della grillina Cherchi in scena alla Camera: “Non dimenticate piazzale Loreto” (video)

Dopo la sceneggiata di Leonardo Donno, ci ha pensato la collega di partito Susanna Cherchi a chiarire in via definitiva come nel M5s si intendano la corretta dialettica parlamentare, il rispetto delle istituzioni e la promozione della concordia sociale. “Non vi dimenticate piazzale Loreto”, ha tuonato la deputata grillina nel corso del dibattito dell’altra notte alla Camera sull’Autonomia differenziata, chiamando in causa anche figli e nipoti dei parlamentari di maggioranza. Un intervento all’insegna dell’odio “impreziosito” anche dal altre amenità. “A sinistra, incapaci di accettare la sconfitta alle urne, passano alle minacce”, è stato il commento con cui FdI ha rilanciato l’intervento di Cherchi sui propri social.

La grillina Cherchi in Aula: “Non dimenticate piazzale Loreto”

“La cattiveria si paga. Voi state facendo mangiare le vostre deiezioni agli italiani e col karma non si scherza. Prima o poi la mangerete voi, i vostri figli e i vostri nipoti”, ha detto la pentastellata nel corso del suo intervento, mentre il presidente di turno Giorgio Mulè cercava faticosamente di riportarla a un tono più consono. Niente da fare. Cherchi ha proseguito avvertendo che “gli italiani sono un popolo strano, non dimenticate piazzale Loreto”. “Mussolini è arrivato a piazzale Loreto e l’hanno messo a testa in giù. Non dimenticatevelo questo!”, ha quindi concluso Cherchi, che la settimana scorsa aveva sostenuto che, a causa del parapiglia in aula, “Donno poteva morire”.

È questa la “resistenza” invocata dalla sinistra?

Per un partito il cui leader, in buona compagnia del resto della sinistra, va parlando da giorni di “arroganza”, “prepotenza” e “violenza” da parte di governo e maggioranza davvero non c’è male. Allo stato attuale non risultano a sinistra condanne o prese di distanza dalle parole di Cherchi. E ci si domanda se sia questa la “resistenza” invocata e lanciata a gran voce da piazza Santi Apostoli.