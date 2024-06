Lo scenografico ingresso in piazza dei ragazzi di Gioventù nazionale: canti e meme in corteo dal Pincio (video)

Cori, striscioni e cartelli con i meme realizzati per i social. I ragazzi di Gioventù Nazionale hanno fatto il loro ingresso in Piazza del Popolo nel modo più scenografico possibile: scendendo in corteo dal Pincio. “L’Europa delle patrie, il riscatto della gioventù”, si legge sullo striscione d’apertura, portato da ragazzi che intonano, sulle note di Bandiera gialla, “finché vedrai sventolar questa bandiera, siamo Gioventù nazionale e per sempre canterem”.

In corteo con loro anche Elly Schlein, Lucia Annunziata, Corrado Formigli, Fabio Fazio e Luciana Littizetto protagonisti dei mem “Anche se ci resta male, tu scrivi Giorgia”, realizzati dai ragazzi di FdI per la campagna elettorale social e per l’occasione trasformati in cartelloni. I militanti di Gioventù Nazionale hanno così portato una ulteriore nota di colore e goliardia in una piazza già di per sé carica di entusiasmo, mentre aspettava l’arrivo di Giorgia Meloni sulla grande pedana di colore blu allestita per il comizio. Lo slogan della campagna elettorale, “Con Giorgia, l’Italia cambia l’Europa”, torna sotto i due grandi maxischermi ai lati del palco e sui vari gazebo che circondano Piazza del Popolo, trasformata in location dell’evento con due giorni di lavori.

Bandiere tricolori e vessilli del partito

Militanti e simpatizzanti che hanno gremito la piazza sono arrivati da tutta Italia, portando con sé striscioni delle loro realtà territoriali e sventolando le bandiere tricolori e vessilli del partito. «Noi siamo Giorgia» è la scritta che compare su uno dei tanti striscioni portati in piazza dagli aficionados di FdI. In sottofondo, dagli altoparlanti di Piazza del Popolo, viene trasmesso l’audio dell’ormai celebre saluto polemico tra la premier e il governatore campano a Caivano: «Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni». E la platea si scalda. Poi, tra i brani scelti per introdurre la kermesse, Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, canzone spesso utilizzata nelle manifestazioni del partito di Giorgia Meloni. Intanto, sul maxi schermo, scorrono le immagini di “Io voto Giorgia perché”: che mostrano lavoratori, donne, disabili e pensionati spiegare il motivo del perché sosterranno Meloni alle europee.