“Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”: segui la diretta della manifestazione di FdI da Piazza del Popolo (video)

Ha preso il via poco prima delle 14 e 30 l’appuntamento di Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo, “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”, comizio di chiusura per le elezioni europee.

Sul palco di Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo, a Roma, sfilano alcuni dei candidati sindaci del partito alle prossime Amministrative. Tra questi, Marco Fioravanti candidato sindaco ad Ascoli; Modestino Iangoni, che corre ad Avellino; Nicola Mangani a Casoria; Marco Casari a Cesena, Massimiliano Grasso a Civitavecchia; Natale Macaluso a Monreale; Francesco Ferrari a Piombino; Alessandro Sangiorgi a San Lazzaro di Savena, Marco Innocenzi a Tivoli.

“Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni”. Dagli altoparlanti di Piazza del Popolo, sede della manifestazione di Fdi per la chiusura della campagna elettorale, viene trasmesso l’audio dell’ormai celebre saluto polemico tra la premier Giorgia Meloni e il governatore campano Vincenzo De Luca, a Caivano. E la platea dei simpatizzanti di Fratelli d’Italia subito si scalda. Tra i brani scelti per introdurre la kermesse “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, canzone spesso utilizzata nelle manifestazioni del partito di Giorgia Meloni.

Lo spot per le europee “Io voto Giorgia perché” – dove si vedono lavoratori, donne, disabili e pensionati spiegare il motivo del perché sosterranno Meloni alle europee – è stato trasmesso dal maxischermo prima dell’avvio della manifestazione.

Poli Bortone: “Vogliamo cacciare i leninisti”

“Noi vogliamo cacciare i lenisti dall’Italia. Li vogliamo mandare via da Lecce e dalla Puglia”. È l’obiettivo dichiarato dalla candidata sindaca a Lecce per il centrodestra, Adriana Poli Bortone, dal palco di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo a Roma.

