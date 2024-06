La Fiorentina si schiera contro Nardella e il Pd: “No al progetto di ristrutturazione del Franchi”

La Fiorentina si schiera contro il Comune e contro il Pd a cinque giorni dal ballottaggio per le elezioni del nuovo sindaco di Firenze e lo fa ad alzo zero. La società viola di proprietà di Rocco Commisso ha richiesto un provvedimento di urgenza al tribunale per bloccare il progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, già oggetto di una pessima figura da parte del sindaco uscente, Dario Nardella, oggi europarlamentare del Partito Democratico.

La posizione della Fiorentina

Il club viola nei giorni scorsi aveva inviato una lettera ufficiale a Palazzo Vecchio per chiedere di bloccare l’opera di restyling in assenza di certezze su costi e durata, con conseguente danno economico per la società. Le ruspe però non si sono fermate e da qui la volontà di rivolgersi al Tribunale. Ora il giudice dovrà decidere se far procedere con l’opera o bloccare tutto.

La reazione di Nardella: “Sconcertato”

Il ricorso cautelare d’urgenza presentato dalla Fiorentina in tribunale per chiedere lo stop ai lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi “non è che mi ha fatto male” ma “mi ha sorpreso. Raramente si vede un conflitto in tribunale fra una società di calcio ed il Comune, anche perché abbiamo firmato un mese prima la convenzione con la Fiorentina dove c’è scritto tutto”. Lo ha detto ai microfoni di Toscana tv il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella. Proprio Nardella ha spiegato come nella convenzione firmata fra la società e il Comune per l’utilizzo da parte del club viola dello stadio Franchi per la prossima stagione c’è scritto che, “i lavori di riqualificazione dello stadio si sarebbero svolti insieme alle partite della squadra viola. La Fiorentina ci ha chiesto espressamente di far giocare la squadra durante i lavori. I tifosi viola ci avevano chiesto di garantire la capienza per gli abbonati che sono circa diciottomila, e che fosse quanto più ampia possibile. Noi siamo arrivati ​​a 22mila, e addirittura ora siamo a 25mila posti”, ha aggiunto Nardella.

Il pasticciaccio del nuovo stadio e lo scontro con Renzi

Mesi fa Dario Nardella fece una pessima figura attirandosi le ira del suo predecessore, Matteo Renzi, tentando di inserire la realizzazione del nuovo stadio tra i progetti finanziati dal Pnrr. Una proposta bocciata dal Tar e anche dal governo perché incoerente con le finalità del piano di resilienza. Oggi il nuovo scontro a pochi giorni dal ballottaggio.