Italia-Svizzera in campo a Berlino: crocevia per i quarti nel ricordo di “Pane e cioccolata”

Italia-Svizzera domani alle 18 segnerà il passaggio ai quarti di finale, con l’Inghilterra possibile avversario, o il mesto ritorno a casa. Lo stellone azzurro, lo stesso che ha guidato il gol di Zaccagni all’ultimo minuto di recupero contro la Croazia, potrebbe essere ancora determinante e portarci già tra le prime otto, con la prospettiva di continuare ancora l’avventura in Germania e di fare il miracolo di entrare tra le prime quattro. Ma Italia-Svizzera richiama alla mente uno dei capolavori del nostro cinema, interpretato da un magistrale Nino Manfredi: “Pane e cioccolata”.

Tanti “svizzeri” tiferanno Italia

Nel film di Brusati, Manfredi, che si chiama proprio “Nino”, è il classico emigrato italiano che cerca di farsi largo fra tante difficoltà. Si tinge i capelli di biondo per sembrare realmente elvetico. La metamorfosi sembra riuscire proprio fino a quando gioca la nazionale di calcio. Nino vede la partita in un bar, si trattiene da ogni italianità ma esplode irrefrenabilmente al gol degli azzurri, mostrando quel senso patriottico vanamente represso. Saranno centinaia di migliaia gli italiani residenti in Svizzera che domani imiteranno Manfredi, tifando per il nostro undici.

Le scelte di Spalletti sono un enigma: mancherà Calafiori, squalificato, e il mister potrebbe tornare con la difesa a quattro, inserendo Mancini vicino a Bastoni. A centrocampo potrebbe essere schierato dal primo minuto Fagioli mentre nel terzetto d’attacco, vicino a Chiesa e al solito Scamacca(chissà che non si sblocchi), il tecnico toscano oggi ha provato El Sharawy. Il “faraone” romanista ha colpi di estro e anche una grande generosità che lo porta a rientrare e a dare man forte in difesa.

La Russa a Berlino a tifare per gli azzurri

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà al fianco del ministro Abodi in tribuna a Berlino. La seconda carica dello Stato, appassionato di calcio e interista, partirà domani mattina verso la capitale tedesca.

Italia-Svizzera: attenti all’arbitro

La partita di domani sarà arbitrata dal polacco Marciniak, sulla carta una delle prime scelte del designatore Rosetti. Ma tutti ricordano due errori incredibili del fischietto di Varsavia: il rigore non concesso al Napoli contro il Milan nei quarti di Champions dello scorso anno e quello regalato quest’anno all’ultimo minuto al Psg, nei turni di eliminazione, che costò allo stesso Milan il passaggio agli ottavi.