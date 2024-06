Israele, Noa Argamani è salva: liberata con altri tre ostaggi in una “audace operazione” (video)

Le forze israeliane hanno salvato quattro ostaggi con una “audace operazione” nella zona centrale della Striscia di Gaza. A renderlo noto è stato l’esercito israeliano, che insieme allo Shin Bet ha confermato che i quattro sono in buone condizioni. Si tratta di Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv. Tutti erano stati rapiti al rave Supernova nei pressi di Reim. Noa Argamani, 25 anni, è la ragazza che compare nel drammatico video del 7 ottobre, in cui tende la mano al fidanzato mentre i miliziani la portano via in moto.

L’operazione di Idf e Shin Bet per salvare i quattro ostaggi

“Gli ostaggi sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell’esercito da due luoghi diversi durante l’operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti”, si legge in una nota congiunta di Shin Bet e Idf. In particolare, Argamani era in un luogo e Meir Jan, Kozlov e Ziv si trovavano nel secondo sito “bonificato”.

Tra i liberati c’è anche Noa Argamani

Noa Argamani, oltre che per il video del rapimento, è un volto conosciuto dalle opinioni pubbliche anche per il video rilasciato da Hamas durante la prigionia. In quel filmato la ragazza era stata costretta ad annunciare la morte in detenzione di due suoi connazionali, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, mostrati nel filmato prima vivi e poi cadaveri. La ragazza, come si vede in un video postato sui social, ha potuto riabbracciare il padre già sull’autobus che la portava all’ospedale di Tel Hashomer subito dopo essere stata liberata, insieme ad altri tre ostaggi.

Gli israeliani “travolti dalla gioia” per la liberazione degli ostaggi

“Idf, Isa e forze speciali hanno condotto una complessa, eroica operazione per mettere in salvo quattro ostaggi tenuti da Hamas a Gaza e portarli a casa in Israele. Continueremo a combattere fino a quando i 120 ostaggi saranno a casa”, ha scritto su X il ministro della Difesa, Yoav Gallant, affermando che gli israeliani sono “travolti dalla gioia” per la liberazione dei quattro ostaggi.