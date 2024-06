Il campo largo s’è di nuovo ristretto: Renzi e Calenda danno buca a piazza Santi Apostoli

Matteo Renzi non va, Carlo Calenda nemmeno. Aveva detto che avrebbe mandato una delegazione, ma pare che alla fine non andrà neanche quella. Il progetto del campo largo, rilanciato da Elly Schlein all’indomani delle europee, dieci giorni dopo è già tramontato all’ombra della manifestazione anti riforme di oggi a piazza Santi Apostoli.

Renzi e Calenda non vanno alla manifestazione anti riforme

Sia Renzi sia Calenda hanno chiarito che per loro l’opposizione si fa in Parlamento, ed è dove loro e i loro parlamentari si troveranno oggi per il voto sul premierato al Senato e per il dibattito sull’Autonomia alla Camera, dove il voto invece è atteso per domani.

Altro che campo largo: Piazza Santi Apostoli è tutta spostata a sinistra

In compenso, da quando Pd, M5s, Avs e +Europa hanno convocato la manifestazione, sono arrivate sempre nuove adesioni da sinistra: da Michele Santoro al leader di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo, dalla Cgil all’Anpi, fino all’Arci. Si tratta di una piega che non sorprende e che, anzi, appare naturale, visti i toni resistenziali di cui Pd e M5s hanno caricato la manifestazione. Epperò, con ogni probabilità, non era ciò a cui pensava Schlein quando all’indomani del voto ha annunciato la sua volontà di perseguire “testardamente” l’unità dell’opposizione.

L’avvertimento di Bettini: “Senza centro Pd e M5S non possono vincere”

“Senza centro Pd e M5s non ce la faranno a conquistare e mantenere palazzo Chigi”, ha detto ieri Goffredo Bettini in un’intervista al Fatto quotidiano. “La sinistra e i cinquestelle potranno arrivare al 40, persino al 45 per cento, ma senza il centro non ce la faranno a conquistare e mantenere palazzo Chigi. Esiste un elettorato laico, particolarmente sensibile alla difesa delle prerogative costituzionali e schierato contro chi voglia minarle, come sta accadendo oggi. Quei laici possono stare con noi perché non voteranno mai per questa destra. Anche Renzi e Calenda”, ha aggiunto Bettini. Ma la piazza chiamata da Schlein sembra andare già nella direzione opposta.