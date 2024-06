Gasparri sull’Autonomia: “La questione meridionale è antica, il Sud non sarà penalizzato”

Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia (e meridionale di origine) mette il punto sulle polemiche intorno all’Autonomia differenziata, tranquillizza sui possibili effetti per il Sud e, soprattutto, ricorda a tutti che la questione meridionale esiste sin dall’unità del Regno. Un intervento che fa giustizia della verità, cancellata da una narrazione che dimentica quello che è successo in oltre 160 anni.

Gasparri: “Sicilia e Sardegna già autonome da tempo”

Gasparri sottolinea come, “La questione meridionale esiste da sempre nel nostro Paese anche senza l’autonomia differenziata. Oggi quella legge non è stata ancora applicata, eppure c’è già, ad esempio, una sanità migliore al Nord e peggiore al Sud. È una domanda che preoccupa tutti. Ma ci sono regioni come la Sardegna e la Sicilia che hanno uno statuto speciale fortissimo, molto più avanzato di quello che potrebbe avere una regione con l’autonomia differenziata Il punto è se le nuove opportunità vengono utilizzate bene o male”.

“De Luca? Ha speso il 20% dei fondi europei..”

Il capogruppo forzista ha poi lanciato una stilettata a De Luca: “La Campania di De Luca, per esempio, ha utilizzato appena il 20% dei fondi europei. Perciò basta con l’autocommiserazione meridionale. Ci sono modelli virtuosi meridionali, bisogna usare le possibilità che sono state date per recuperare il gap che c’ è”.

“Nessuna risorsa sarà sottratta al Mezzogiorno”

Gasparri ha poi ricordato l’impegno fornito da Forza Italia per migliorare la legge: ” Il senatore Mario Occhiuto , che ha fatto la dichiarazione di voto al Senato a favore di questa legge, ha ricordato il nostro impegno per inserire una serie di clausole per cui su alcune materie, penso alla sanità che è la più delicata, gli accordi tra Stato e Regioni si potranno fare solo se ci saranno fondi e garanzie per le prestazioni che devono essere uguali per tutti, per chi vive a Crotone e chi a Vercelli. La politica di riequilibrio, poi, deve essere costante ma ben realizzata: il Sud ha avuto uno sviluppo superiore alle altre regioni del Paese. È cresciuta l’occupazione, è diminuita la disoccupazione. Lo so che c’è tanta gente che ha bisogno di risposte ma la ricetta dell’assistenzialismo e del reddito di cittadinanza, cara a varie sinistre, non ha risolto nulla”.

“L’onestà intellettuale di Velardi ha smascherato le bugie della sinistra”

La chiosa del Presidente dei senatori di Forza Italia è dedicata a Claudio Velardi, già spin doctor di Massimo D’Alema: “Claudio Velardi, che certo non appartiene al centrodestra, ha smascherato l’ipocrisia della sinistra in un video magistrale che sto diffondendo”.