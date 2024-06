Riforme, avanti tutta: l’autonomia differenziata è legge. La Camera dice 172 volte sì. Opposizioni ko

Dopo una nottata di dibattito, schermaglie, manifestazioni pittoresche dell’opposizione e tentativi di rimandare il voto, stamane è arrivato il via libera definitivo dell’aula della Camera al ddl sull’autonomia differenziata. Il testo ha incassato 172 voti favorevoli. Sono stati 99 i voti contrari e un astenuto. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa legge. Le opposizioni avevano bollato la decisione come uno “sfregio” e uno “strappo” al dibattito parlamentare.

L’autonomia differenziata è legge, sì della Camera

Il disegno di legge presentato dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, mira a concedere maggiori poteri e autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta. La proposta prevede di trasferire competenze dallo Stato centrale alle Regioni in ambiti chiave come il commercio estero, l’energia, i trasporti, l’istruzione, l’ambiente e la cultura.

Il voto per la seduta no stop era passato con 54 voti di scarto tra le grida “Vergogna!” delle opposizioni. Le proteste erano proseguite anche in sede di illustrazione degli emendamenti, tutti di minoranza e tutti respinti, anche per il silenzio della maggioranza mai intervenuta nel dibattito notturno. L’Aula è passata infine all’esame e al voto degli ordini del giorno, una quarantina in tutto, tra cui anche alcuni di maggioranza.

Il Disegno di legge n. 615 è composto da dieci articoli e rappresenta uno strumento per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Esiste un ampio dibattito accademico sull’autonomia differenziata, in particolare sulla sua implementazione in equilibrio con i principi di unità e uguaglianza. Gli studiosi sottolineano l’importanza di un approccio “solidaristico” o “cooperativo”, assicurando che ogni forma di differenziazione non minacci l’unità sociale ed economica della Repubblica.