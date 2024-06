Autonomia differenziata, FdI: “Nessuna regione sarà penalizzata. Rispettata la Costituzione”

L’approvazione definitiva delle legge ordinaria sull’autonomia differenziata (passata con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto) ha scatenato il fuoco di fila della sinistra. La stessa sinistra che volle inserire l’autonomia in Costituzione il 2001 e che oggi la contesta. Fioccano commenti su un’Italia spaccata in due a cui rispondono gli esponenti della maggioranza facendo chiarezza.

Foti: “La sinistra riascolti Battiato”

“Ciò che l’opposizione non vuole capire è che la legge sull’ Autonomia era necessaria se non altro per disciplinare quanto la sinistra 20 anni fa aveva approvato e inserito nella Costituzione. Dopodiché, che si venga a dire che questa è una legge “spacca Italia”, quando i primi a chiedere forme di Autonomia differenziata sono stati proprio i governatori del Partito Democratico, mi sembra un po’ una contraddizione in termini. Battiato cantava ‘Cerco un centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente’. La sinistra farebbe bene a riascoltare questo brano”, ha detto il capogruppo alla Camera di Fdi, Tommaso Foti, aggiungendo che “la Costituzione prevede, e su questo punto è molto chiara, che le intese Stato-Regione debbano essere poi approvate dai due rami del parlamento con la maggioranza assoluta dei componenti del parlamento stesso”

Malaguti: “Premierato e autonomia dimostrano grande riformismo”

“Passa il Premierato al Senato e, dopo la seduta fiume anche l’ autonomia differenziata alla Camera, i provvedimenti che hanno scatenato le opposizioni ricorse, oramai come loro consuetudine, a urla e insulti nel tentativo di bloccarli. Ciò che non vogliono o non possono accettare le sinistre, dopo anni di immobilismo con governi costruiti a tavolino, tecnici o con coalizioni innaturali, è che all’attuale maggioranza dagli italiani è stato dato il mandato del ‘fare’. Poi si giudicherà quanto realizzato,. ma ciò che gli elettori certamente non perdonerebbero a questo governo sarebbe di ricadere nell’immobilismo dei governi precedenti, condannando ancora una volta il nostro paese a quel letargo politico che si coniuga con la perdita di credibilità internazionale”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.

Antoniozzi: “La misero in Costituzione con un ministro calabrese alle Regioni”

“Agli amici della sinistra che oggi blaterano ricordo che l’autonomia differenziata fu messa da loro in Costituzione e addirittura all’epoca c’era un ministro calabrese, Agazio Loiero, con la delega alle Regioni”, dice il vice capogruppo alla Camera di Fdi, Alfredo Antoniozzi. “Foti ha ben chiarito-prosegue Antoniozzi- che ci saranno decreti attuativi e che il Sud non verrà penalizzato. Le opposizioni fanno solo demagogia”.