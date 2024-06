Fascicolo sanitario e privacy, allarme del Garante: 18 Regioni devono fare correzioni a tutela dei pazienti

Cos’è il Fascicolo sanitario

Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) contiene tutti i dati relativi alla storia sanitaria di una persona: quante e quali vaccinazioni ha fatto, quante e quali visite, che ricette le sono state prescritte, se ha fatto esami specialistici od operazioni e i relativi referti. Viene alimentato continuamente dalle informazioni registrate dal servizio sanitario nazionale, ma deve essere aperto – solo con il consenso delle persone interessate – dalle Regioni, a cui in Italia è affidata la gestione della sanità.

La riforma voluta dal governo Meloni

Grazie al fascicolo sanitario elettronico 2.0, come è stata chiamata l’integrazione nazionale, si possono gestire meglio anche le emergenze, ovunque accadano: in caso di un rischio grave per la salute di una persona, si potrà accedere alle sue informazioni – tranne quelle per cui la persona in passato abbia esplicitamente richiesto l’oscuramento – per il tempo strettamente necessario e indispensabile alle cure anche se il paziente non è in grado di dare il suo consenso.

La privacy viene garantita poiché le informazioni possono essere aperte solo con l’adesione esplicita della persona interessata.