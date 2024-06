Esce il libro di Nicola Porro “La grande bugia verde”: il testo che smonta gli allarmismi sul catastrofismo ambientale

Esce domani (mercoledì 5 giugno ndr) in tutte le librerie e le piattaforme online, il nuovo libro di Nicola Porro “La grande bugia verde“. Il testo che sostiene e argomenta come gli scienziati smontano, con dati reali, i dogmi dell’allarmismo climatico. «Usate questo libro per farvi delle domande. Così come ve le fate quando sentite un comizio di un politico, quando ascoltate il sermone di un prete, o la proposta di vendita di un immobile da parte di un agente. Ecco, come in questi casi, vi chiediamo di accendere il cervello, di esercitare il vostro spirito critico», è l’incipit del testo.

Esce domani il nuovo libro di Nicola Porro

Porro ha raccolto le ricerche di alcuni autorevoli specialisti e scienziati mostrando che non c’è alcun unanimismo tra gli esperti attorno al cambiamento climatico, soprattutto sul ruolo e sull’influenza dell’uomo in tale processo. Le verità sono altre: il riscaldamento è causato da fattori naturali e antropogenici. Il riscaldamento è molto più lento di quanto previsto. La politica climatica si basa su modelli inadeguati. La CO2 è cibo per le piante, la base di tutta la vita sulla Terra, non è un inquinante. I disastri naturali non sono aumentati.

Il testo smonta, argomentando, previsioni nefaste, cassandre e gufi

E ancora. Alla base di idee errate, e oggi ormai molto diffuse, vi è un utilizzo arbitrario e strumentale della scienza da parte della propaganda green, che punta il dito contro l’uomo occidentale e il suo modello di sviluppo. E invece, lo apprendiamo in questo libro, i ghiacci artici non si stanno riducendo. Il numero di morti causate dai disastri naturali non è in crescita. I dati non indicano un aumento dei fenomeni meteorologici estremi. Le rilevazioni scientifiche non annunciano una qualche catastrofe planetaria nel prossimo futuro. Il clima sta cambiando? Certo, come ha sempre fatto nel corso dei secoli e dei millenni…