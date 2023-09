La pasionaria di Ultima Generazione spara cifre e accuse. Porro la zittisce: mi preoccupa la gente come lei (video)

Nella puntata di ieri sera di Quarta Repubblica si parla di politiche ambientali e scandali green. Anzi, nello studio di Rete 4 si alzano i toni, si accende lo scontro e qualcuno spara cifre e accuse un tanto al chilo. Da un lato all’altro del tavolo del dibattito, il giornalista e conduttore del programma, Nicola Porro. Sul fronte opposto, una delle attiviste di spicco del gruppo pseudo-ambientalista di Ultima Generazione, Beatrice Pepe, la pasionaria del movimento di eco-gretini ospite di turno in tv.

Da Porro l’ultima, delirante performance di una esponente di “Ultima Generazione”

È lei, stavolta, l’aedo di turno che, tra catastrofi annunciate e fosche previsioni future, scalda muscoli e corde vocali a favore di telecamera. Un po’ per vestire gli ormai logori panni della ennesima Cassandra militante tra le fila di Ultima Generazione (in cerca di un posto di primo piano?). E un po’ per dispensare qua e là accuse e numeri citati e rivendicati alla meglio. Le scintille, insomma, lampeggiano ancor prima che l’incendio divampi. E così, in un momento di dialogo apparentemente calmo, la signorina Pepe insorge all’improvviso.

Tra catastrofismi e fosche previsioni, cifre e dati sparati nel mucchio…

E in un climax ascendente, ( come si direbbe in un testo di letteratura), l’attivista proprio come nella figura retorica citata – che, spiega il vocabolario, «consiste nel passare gradatamente da un concetto all’altro. O nel ribadire un concetto unico con vocaboli sinonimi via via più efficaci e intensi» – comincia a buttare sul piatto della discussione uva e ulivi, cifre e previsioni. «Per l’agricoltura c’è stata una perdita di sei miliardi. Voi avete i tablet qui: Copernicus, andate a guardare sul web. Cercate», ammonisce gli interlocutori la Pepe citando fonti dal web. Porro prova a interagire, ma la Pepe è in pieno delirio di onniscienza ((clicca qui per un estratto video della puntata di ieri dall’account “Esercito di Cruciani” su X).

Porro mette a tacere la sua ospite: «Sa di cosa mi preoccupo? Di persone come lei»

Così il conduttore, che nel frattempo ride beffardamente sotto i baffi per lo sproloquio improvvisato in un momento di calma apparente, ribatte semplicemente: «Ma chi gliel’ha detto?». L’autorevole fonte di Internet, dovrebbe replicare la Pepe. Invece, sulla genericità delle fonti l’esponente di Ultima Generazione tace. Preferendo alzare i toni e abbassare il livello del confronto, tutt’altro che costruttivo e pacifico. E puntando il mirino sull’interlocutore, incalza: «A lei queste cose dovrebbero interessare, le ha degli ulivi». Porro, che fino a quel momento ha ceduto passo e telecamera all’ospite a briglia sciolta, è pronto per disarcionarla. E la zittisce in men che non si dica: «Sa di cosa mi preoccupo? Di persone come lei che non hanno fatto combattere la Xylella».

Porro all’attivista di Ultima Generazione: «Non avete fatto nulla per la Xylella: rifletta su questo»

La Pepe è spalle al muro. E la cosa la innervosisce ulteriormente. Così, prova a controbattere. Come? Con la solita, stanca recriminazione: «Sa di cosa mi preoccupo io? Di persone come lei che hanno uno spazio pubblico e non fanno informazione». Per il conduttore può bastare. Così Porro chiude con flemma britannica lo scontro infuocato: «Non avete fatto nulla per la Xylella, rifletta su questo». E chissà che lo faccia davvero. Almeno fino alla prossima, “scatenata” performance tv…