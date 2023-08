Gli eco-talebani di Ultima Generazione bloccano l’Adriatica: l’ira della gente che li sposta di peso (video)

Neanche caldo e contro-esodo per il rientro bloccano gli eco-talebani di Ultima Generazione in servizio effettivo e permanente. Questa mattina, intorno alle 8 e un quarto, gli attivisti in azione a Bari hanno bloccato per 15 minuti la Strada Statale 16 “Adriatica” al km 818, tra Torre a Mare e Mola di Bari. In otto seduti sull’asfalto hanno imposto l’ennesimo blitz che ha messo in ginocchio gli automobilisti e congestionato il traffico in entrambe le direzioni di marcia. E solo per un miracolo non c’è stato un tamponamento a catena e non c’è scappato il morto…

Bari, gli eco-talebani di Ultima Generazione bloccano l’Adriatica

Rabbia e frustrazione, in compenso, hanno assalito le vittime del blocco stradale che, come di consueto, ha visto gli eco-disturbatori inscenare il solito rituale di contestazione, con annessi sproloqui e discettazioni in libertà che, tra slogan e banalità infiocchettate campeggiavano negli slogan sugli striscioni a sfondo arancione con immancabili allarmi climatici, accuse alle istituzioni e istruzioni per l’uso dei combustibili fossili.

Blitz di Ultima Generazione in Puglia: traffico in tilt e automobilisti esasperati

Ultima Generazione, insomma, non va in ferie e manda in tilt anche chi viaggia verso il rientro dalle vacanze. I proseliti del rito contestatario oggi sono tornati a intonare la solita lagna smontata da esperti e addetti ai lavori, chiedendo un «fondo riparazione» da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi e siccità). Danni, a loro insindacabile detta, «dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili».

I video dell’ultimo blitz rispedito al mittente dilagano sul web

E ancora una volta, la reazione di automobilisti, lavoratori, vacanzieri e cittadini tutti, non si è fatta attendere. Scesi dalle loro auto, i malcapitati incappati nel blitz prima hanno provato a dissuadere gli eco-estremisti in strada a parole. Poi, sono passati ai fatti, spostandoli a forza a bordo strada. L’intervento delle forze dell’ordine ha risolto la situazione: immediato e conclusivo, prima delle 08.30 il blocco è stato rimosso e gli attivisti portati via. Da ore i video che immortalano l’ennesimo blitz di Ultima Generazione, (come quello di Roberto Maggi su www.telebari.it rilanciato su Youtube postato sopra) impazzano sul web.