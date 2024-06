Destra avanti a Campobasso, Pescara, Caltanissetta e Potenza, sinistra a Firenze e Cagliari

Europee, Regionali ma anche amministrative, nei primi exit poll della notte. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Campobasso è in testa il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis (FdI, Popolari per l’Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi) con il 49-53%, seguito dalla candidata del centrosinistra e del M5s Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) tra il 31 e il 35% e da Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) tra il 14 e il 18%.

Secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’82%, alle elezioni comunali a Caltanissetta, è invece in testa Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra, con il 37-41%. Annalisa Maria Petitto, appoggiata da sette liste civiche, è al 30-34% e Roberto Gambino, sindaco uscente appoggiato da Movimento 5 Stelle, Libertà e Sindaco Gambino-Avanti Così, è al 21-25%. Angelo Failla è al 3-5%.

A Pescara è in testa il candidato sindaco del centrodestra Carlo Masci (nella foto) con il 47,5-51,5% mentre quello del centrosinistra Carlo Costantini sostenuto da Pd e M5S è al 34-38%. A seguire Domenico Pettinari con il 9-11% e Gianluca Fusilli 3,5%-5,5%. La copertura del campione è dell’82%.

Secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’82%, alle elezioni comunali a Cagliari il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Massimo Zedda, è in testa con il 59-63% mentre Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra è al 31-35%. Giuseppe Farris, sostenuto da una lista civica, è al 2,5%-4,5% e Claudia Ortu, appoggiata da Cagliari popolare-Pci-Potere al popolo! è allo 0,5-2,5%.

Sinistra in testa anche a Firenze con la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro (Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze) con il 42%-46% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt (Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega) con il 30-34%, dalle