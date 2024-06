Exit poll – Piemonte al centrodestra. Amministrative, ecco i primi risultati nelle città

Vento di destra non solo alle Europee, ma anche alle Amministrative e alle Regionali. E’ in netto vantaggio in Piemonte, in base agli exit poll, Alberto Cirio, il presidente uscente ricandidato dal centrodestra in Piemonte, con una forchetta di consensi tra il 50 e il 54 dei consensi. Era sfida a cinque in Piemonte per l’elezione del governatore con Alberto Cirio, la cui riconferma sin dall’inizio della campagna elettorale è sembrata scontata. Per il centrosinistra in campo Gianna Pentenero, ex assessore al lavoro di Torino dell’attuale giunta, per i 5 stelle in campo Sarah Disabato, quindi l’ex M5s Francesca Frediani e il candidato di Libertà, Alberto Costanzo.

