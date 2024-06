Europee, dagli exit poll alle proiezioni: FdI primo partito, tiene il Pd, crolla il M5S

Il dato sull’affluenza è deludente, in Italia, ma quello politico è chiaro, chiarissimo, come in quasi tutto il resto d’Europa. La destra avanza e i primi instant poll Swg di Mentana e della Rai dicono che Fratelli d’Italia è il primo partito con una forchetta che oscilla tra il 27 e il 31, ben oltre quella soglia minima che Giorgia Meloni aveva fissato all’ultimo risultato delle Politiche, il 26%. Il Pd si mantiene tra il 21 e il 25%, un risultato che non dovrebbe rappresentare un crollo ma neanche uno sfondamento a sinistra. Piuttosto male il M5S che si ferma tra il 10 e il 14%, mentre nel centrodestra Forza Italia e Lega sono appaiati tra il 7,5 e il 9,5%, con una leggera prevalenza degli azzurri, in base ai primi riscontri. Nella sinistra, l’effetto Salis è minimo: Avs si ferma tra il 4 e il 6%, Stati Uniti d’Europa supera la soglia di sbarramento del 4%, Azione di Calenda negli exit poll è tra il 3,5 e il 4,5%, mentre Pace, Terra e Libertà di Santoro si ferma tra il 2 e il 3%.

Dagli exit poll alle proiezioni

Negli exit poll di Opinio, della Rai, le forchette sono simili: FdI è tra il 26 e il 30%, Pd tra 21 e 25, M5S tra 10 e 14, Forza Italia leggermente in vantaggio sulla Lega, tra 8,5 e 10,5 e Carroccio tra 8 e 10, Avs tra 5 e 7, Sue tra 3,5 e 5,5, Azione tra 2,5 e 4,5, altri, tra cui Santoro e De Luca, ben al di sotto della soglia di sbarramento.

Nella notte, le prime proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai. Con una copertura del campione dell’8%, Fratelli d’Italia primo partito al 28,5%, segue il Pd al 23,7%, quindi M5S 11%, poi Forza Italia al 10,5% e la Lega all’8%, Avs al 6,6%. A seguire, Stati Uniti d’Europa al 4%, mentre Azione al 3%, quindi Pace, Terra e Dignità al 2,5%, Libertà all’1,6%, Alternativa Popolare all’0,5%.

Meloni vince, in Italia e in Europa, dove spira un vento di destra. In Francia lo tsunami Le Pen ha spazzato via Macron, che annuncia elezioni anticipate dopo lo scioglimento dell’Assemblea nazionale, ma identici scenari, con la sinistra a picco, si profilano anche in Germania, Austria, Grecia e Spagna.

Il dato più clamoroso è comunque quello francese, dove il presidente Emmanuel Macron annuncia lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e indice le elezioni legislative si terranno il 30 giugno ed il ballottaggio 7 luglio. “Francesi, oggi avete votato per le elezioni europee. La lezione principale è chiara: non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”. Parole storiche, quelle pronunciate stasera dal presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso alla Nazione in cui ha commentato la sconfitta dei partiti della sua maggioranza e la vittoria dell’estrema destra.