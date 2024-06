Re Macron è nudo, la destra lo ha spazzato via. “Sciolgo l’assemblea, si vota”. Le Pen esulta

La destra di Marine Le Pen stravince le elezioni europee in Francia, il presidente Emmanuel Macron annuncia lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e indice le elezioni legislative si terranno il 30 giugno ed il ballottaggio 7 luglio. “Francesi, oggi avete votato per le elezioni europee. La lezione principale è chiara: non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”. Parole storiche, quelle pronunciate stasera dal presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso alla Nazione in cui ha commentato la sconfitta dei partiti della sua maggioranza e la vittoria dell’estrema destra.

Macron al tappeto, sciolta l’assemblea

​Macron ha preso atto della debacle. Dopo questi risultati “non posso comportarmi come se nulla fosse successo”, ha aggiunto il presidente, che rivolgendosi ai francesi, ha affermato: “ho deciso di restituirvi la scelta del futuro Parlamento attraverso il voto, quindi stasera scioglierò l’Assemblea nazionale”. “Questa decisione è grave, ma soprattutto è un atto di fiducia”, ha aggiunto. Il primo turno si terrà il 30 giugno, il secondo il 7 luglio.

Le Pen: “Pronti ad andare al potere”

“Siamo pronti a esercitare il potere, pronti a mettere fine a questa immigrazione di massa, a fare del potere d’acquisto una priorità, siamo pronti a rilanciare la Francia”, ha dichiarato Marine Le Pen, commentando la decisione del presidente francese, Emmanuel Macron, di sciogliere l’Assemblea nazionale a seguito dei risultati delle elezioni europee.

Con il risultato dell’Rn “sopra il 32%, i francesi ci hanno appena assegnato il dato più alto tra tutti i partiti in 40 anni”, ha dichiarato Le Pen, che ha “accolto con favore” la decisione di Macron. “Il voto dei francesi è definitivo: il presidente, rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha appena annunciato il ritorno dei francesi alle urne tra poche settimane”, ha aggiunto Le Pen.

