Francia, primi exit poll: il partito di Marine Le Pen al 34%. Più del doppio della lista di Macron (14%-15%)

Secondo i primi exit poll francesi, pubblicati in anticipo dal quotidiano belga Le Soir, il Rassemblement national e il suo leader Jordan Bardella otterrebbero il 33-34% dei voti. Mentre la lista macroniana di Valérie Hayer otterrebbe dal 14 al 15%. Il candidato di sinistra (PS-Place publique) Raphael Glucksmann oscillerebbe tra il secondo e il terzo posto, tra il 12,5% e il 14% dei voti. La France insoumise (e Manon Aubry, leader del gruppo della sinistra al Parlamento europeo) raccoglierebbe tra l’8,4 e l’8,5%. I repubblicani e Francois-Xavier Bellamy potrebbero avere dal 7 al 7,2%. Gli ambientalisti, con Marie Toussaint, avrebbero tra il 5 e il 6,5%, sfiorando la soglia di sbarramento. Reconquéte, il partito di Eric Zemmour, rappresentato da Marion Maréchal, seguirebbe i Verdi con una forbice tra il 5 e il 5,5% dei voti. L’affluenza sarebbe stata secondo un sondaggio Ipsos del 48,6%. Nel 2019 è stata del 49,9%.

Esultanza nel quartier generale del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, dove i simpatizzanti saltano al ritmo del coro “on a gagné“, “abbiamo vinto”, dopo la diffusione dei primi exit poll che vedono il partito nettamente in testa.

Il presidente francese Emmanuel Macor si esprimerà questa sera in merito ai risultati delle elezioni europee. Lo ha reso noto l’Eliseo. Si tratta di una notizia inattesa visto che non era previsto alcun intervento del capo dello Stato in merito all’esito delle europee. Bardella ha chiesto lo scioglimento della Camera e elezioni anticipate.

“Con il posizionamento della lista del Rassemblement National a un livello storico, il popolo francese ha inviato un messaggio molto chiaro al potere macronista, che si sta sgretolando scrutinio dopo scrutinio: non vuole più una costruzione europea tecnocratica, estranea e sempre più brutale che nega la sua storia, si fa beffe delle sue prerogative fondamentali e si traduce in una perdita di influenza, identità e libertà”, così la leader dell’estrema destra francese, Marine Le Pen, in un post pubblicato su X dopo la diffusione dei primi risultati alla chiusura delle urne per le elezioni europee.