Covid arriva la svolta: da lunedì stop all’obbligo delle mascherine negli ospedali

Sul Covid arriva la svolta. Da lunedì prossimo ci si potrà recare negli ospedali e nei luoghi di cura senza indossare più la mascherina. Il Ministero della salute, con l’Ordinanza 27 dicembre 2023, aveva deciso di prorogarne l’obbligo dal 31 dicembre 2023 fino alla fine del mese di giugno 2024. Dal 1 luglio, quindi, stop alle mascherine.

Una misura che segna anche la fine simbolica di un periodo molto difficile nel quale la tutela della salute non è sempre coincisa con un rispetto della libertà.

I dati del Covid in Italia oggi non preoccupano più

I dati sul Covid oggi non preoccupano più. Anche se si registrano, in alcune regioni come il Lazio, lievi aumenti( dovuti alla presenza di tanti turisti) le ospedalizzazioni riguardano una popolazione esigua e prevalentemente composta da anziani con altre patologie.

L’incidenza di casi Covid diagnosticati e segnalati nel periodo 20-26 giugno è pari a 4,6 casi per 100mila abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (3,5 casi per 100mila abitanti nella settimana precedente); l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,2%, stabile rispetto alla settimana precedente (1,2%); stabile anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari allo 0,3%, rispetto alla settimana precedente (0,3% al 19 giugno). E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale dei casi Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. L’inverno trascorso aveva consegnato dati sulla trasformazione del virus in un semplice stato influenzale.

Gli Usa raccomandano il richiamo del vaccino

L’organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti, intanto, “raccomanda a tutte le persone da sei mesi in su di ricevere il vaccino Covid-19 aggiornato 2024-2025 per proteggersi contro gli effetti potenzialmente seri di Covid-19″.

La raccomandazione è stata diffusa ieri dai Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) americani. L’indicazione vale sia per le persone vaccinate contro Covid sia per chi non ha mai fatto vaccini. :”I vaccini aggiornati saranno resi disponibili da Moderna, Novavax e Pfizer entro la fine dell’anno. La raccomandazione avrà effetto non appena i vaccini saranno disponibili”.