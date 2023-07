Covid, sì della Camera alla commissione. Conte e Speranza la prendono male, gazzarra in aula

Via libera di Montecitorio alla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, al termine di una seduta incandescente per la gazzarra delle opposizioni che scelgono l’Aventino. Caricate dall’intervento barricadero di Conte, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio con pieni poteri. E dall’auto-beatificazione dell’allora ministro della Sanità Speranza.

Covid, via libera della Camera alla commissione d’inchiesta

Con 172 voti a favore e 4 astenuti, la Camera ha approvato la proposta di legge per vedere chiaro sulle ombre della gestione della pandemia e sulle misure assunte dall’ex premier. Per protesta Pd, 5Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra sono usciti dall’Aula rumoreggiando per non partecipare al voto. Il provvedimento, accompagnata dal coro “verità, verità” dai banchi della maggioranza, passa ora all’esame del Senato.

FdI: la verità è un bene prezioso

“La commissione verificherà ogni aspetto della pandemia. Perché la verità è un bene prezioso per tutti. Verificheremo i motivi per cui il piano pandemico del 2006 non è stato aggiornato. E i motivi per cui, sebbene aggiornato, non è stato attivato. Verificheremo i rapporti tra l’Italia e l’Oms. E i motivi per cui è stato ritirato il rapporto in cui si diceva che l’Italia non era pronta”. Così Alice Buonguerrieri di FdI intervenendo in Aula. “Verificheremo anche gli eventuali effetti avversi da vaccino. Lo dobbiamo a tutte quelle famiglie che hanno perso un loro caro”.

Conte: è un atto di vigliaccheria

A riscaldare l’emiciclo gli interventi del leader grillino e dell’allora ministro della Salute. “Io vi accuso, vi accuso davanti al popolo italiano perché questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico, è un atto di vigliaccheria”. Non usa il fioretto Conte per respingere quello che, insieme a Speranza, definisce un processo politico.

Speranza: Abbiamo lavorato bene, no ai processi

Speranza, il più fallimentare dei ministri contiani, si auto-elogia con toni da eroe incompreso. “Gli anni del Covid sono stati durissimi per l’intero pianeta, una sfida che ha sconvolto le vite di tutti”, dice invocando lo spirito repubblicano. Poi strappa qualche applauso citando papa Francesco. E attacca: “Oggi serve unità, non polemiche strumentali. Non propaganda becera e inutile come voi volete fare”. Infine l’attacco ai “traditori” del terzo polo “in piena contraddizioni con le posizioni espresse in questi anni. “E lo stesso vale anche per i colleghi di Forza Italia“.

Donzelli chiede provvedimenti per Ricciardi

Tra i più agitati tra le schiere grilline il vicecapogruppo Riccardo Ricciardi, protagonista di un brutto gesto all’indirizzo di Giovanni Donzelli. Dopo aver accusato il governo di disonestà (” se ci foste stati voi altro che centinaia di migliaia di morti”). Donzelli non ci sta. “Voglio segnalare all’Aula, e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il vicepresidente del M5S Ricciardi ha fatto il segno, come se fossimo in un’osteria da bar, ‘ti aspetto fuori, vieni fuori'”, dice il parlamentare di Fratelli d’Italia parlando di un “atteggiamento indecente, bulletti che vogliono fare gli arroganti”.

Pronto l’intervento del presidente di turno, Fabio Rampelli: “Io non ne ho avuto contezza. Nel caso fosse accaduto spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi. In caso contrario andremo a verificare con i filmati”. Le scuse non arrivano e Rampelli conferma: verifica sarà