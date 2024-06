Contro gli attacchi hacker spegnere regolarmente il cellulare: il consiglio dell’Agenzia per la sicurezza Usa

Non importa che sia Android o iPhone, se ci si vuole difendere dagli hacker il cellulare va spento almeno una volta a settimana. A lanciare l’allarme sulla vulnerabilità degli smartphone lasciati sempre accesi è stata la National security agency americana, che ha pubblicato un vademecum di due pagine con schemi e indicazioni sui comportamenti che mettono i nostri dispositivi a rischio intrusione e sulle “buone pratiche” per proteggersi.

Spegnere il cellulare per difendersi dagli hacker

Fra questi c’è quello, appunto, di spegnere regolarmente il cellulare perché in questo modo si può interrompere l’eventuale trasmissione di informazioni agli hacker che fossero entrati in contatto con il dispositivo. Si tratta forse della procedura di sicurezza meno nota tra quelle indicate dalla Nsa, che poi invita a utilizzare accortezze tanto note quanto per lo più disattese. Si va dall’utilizzo di password forti alla disattivazione del bluetooth quando il cellulare non è in uso, dal non usare reti wifi pubbliche non protette o cavi di ricarica Usb pubblici al tenere sotto controllo fisicamente il dispositivo.

Il vademecum della National security agency

E, ancora, nel documento della Nsa, di cui dà conto in Italia il Corriere della Sera, si invita ad aggiornare regolarmente i software e a non avere conversazioni sensibili nelle vicinanza del cellulare se non è configurato il sistema di sicurezza per la voce. Un alert riguarda poi le app, rispetto alle quali si invita a installarne “un numero minimo” e scaricate solo dagli store ufficiali. Infine, il consiglio sulla più classica delle truffe: mai e poi mai cliccare su link e allegati sconosciuti.