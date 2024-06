Biden al “Time”: “E’ credibile che Netanyahu prolunghi la guerra per i propri interessi politici”

Alla vigilia di un lungo viaggio in Europa durante il quale dovrà confrontarsi con gli alleati e le loro diverse posizioni sulla guerra a Gaza, Joe Biden sferza l’amico Bibi. Dopo aver reso pubblico il piano israeliano per un cessate il fuoco per far pressione non solo su Hamas, ma anche su Israele, come sostengono molti analisti, il presidente americano per la prima volta ha ammesso che ci sono ragioni di ritenere che Netanyahu stia prolungando il conflitto per la sua sopravvivenza politica. “Non ho intenzione di commentare”, ma “ci sono tutte le ragioni per trarre questa conclusione”. Lo ha detto al Time il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alla domanda se fosse d’accordo con chi in Israele ritiene che il primo ministro, Benjamin Netanyahu, stia prolungando la guerra a Gaza per i propri interessi politici.

E’ una dichiarazione forte, poi parzialmente ammorbidita – riporta l’Ansa- dal portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. Il funzionario della Casa Bianca ha, infatti, spiegato che ciò che il presidente intendeva dire era che le critiche alle politiche di Netanyahu sono “questioni interne”. E che il governo americano “continua a sostenere Israele nella sua lotta contro Hamas”. Certo, le differenze tra i due leader su alcune questioni chiave sono innegabili, come ha sottolineato lo stesso Biden nell’intervista.

“Il mio principale disaccordo con Netanyahu è cosa succederà dopo la fine della guerra a Gaza? Le forze israeliane si ritireranno? È necessaria una soluzione a due Stati, una transizione verso una soluzione a due Stati. E questo è il mio più grande disaccordo con Bibi Netanyahu”, ha insistito il presidente americano. Che, comunque, ha riconosciuto al premier israeliano di “essere preparato a tutto pur di salvare gli ostaggi”. “Hamas potrebbe porre fine a tutto questo domani: l’ultima offerta che Israele ha fatto è stata molto generosa. Bibi è sottoposto a una pressione enorme sugli ostaggi”, ha concluso Biden.