Atletica, esulta a pochi metri dal traguardo e l’ucraina la supera. Addio bronzo per Laura Garcia Caro (video)

Una beffa immortalata da un video e diventata virale. Protagonista la marciatrice spagnola Laura Garcia Caro in pista per la 20 chilometri di marcia agli Europei di Atletica in corso a Roma.

A pochi metri dall’arrivo, l’atleta è sicura di avercela fatta a raggiungere il podio, si sente già al collo la medaglia di bronzo e festeggia anzitempo. Prima di superare il traguardo, però, spunta l’avversaria ucraina Lyudmila Olyanovska, ancora in corsa. È un attimo. Quando vede la spagnola rallentare perché impegnata a festeggiare dà fondo alle ultime energie per guadagnare terreno a grandi falcate. La spagnola sembra quasi passeggiare verso il traguardo. E così arriva il sorpasso all’ultimo.

Una beffa in mondovisione per una leggerezza imperdonabile che le è costata un posto sul podio. Un autentico trionfo, invece, per le nostre atlete azzurre che conquistano l’oro e l’argento. Prima del duello tra la spagnola e l’ucraina, Antonella Palmisano aveva già conquistato il primo posto, seguita da Valentina Trapletti.