Adesina (Banca africana di sviluppo): “L’Africa è stata in cima all’agenda del G7 grazie al premier Meloni”

“Grazie mille al Primo Ministro italiano Giorgia Meloni per avermi invitato al vertice dei leader del G7. Avete spostato il G7 da VIP a VSP: “Voce”, “Spazio” e “Partecipazione”. L’inclusività era profonda. L’Africa è stata sempre in cima all’agenda! Grazie mille”. Lo scrive il presidente della Banca Africana di Sviluppo Akinwumi Adesina postando su X la foto della sessione con le organizzazioni outreach al G7 che si è chiuso ieri in Puglia.

La nota di Palazzo Chigi sull’incontro a margine del G7

Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni, e il Presidente del Gruppo della Banca africana di sviluppo (AfDB), Akinwumi A. Adesina, si sono riuniti a margine del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 in Puglia. Il colloquio, spiega Palazzo Chigi in una nota, è stato incentrato sull’imminente lancio di una serie di iniziative congiunte volte a sostenere l’attuazione del Piano Mattei per l’Africa e del Processo di Roma su migrazione e sviluppo, come concordato in occasione del Vertice Italia-Africa tenuto a Roma nel gennaio 2024. “Il Piano Mattei promuoverà partenariati economici e strategici con le Nazioni e le istituzioni africane, e il Gruppo della Banca africana di sviluppo è il nostro principale partner finanziario strategico per l’attuazione del Piano. La nostra collaborazione assicurerà il sostegno allo sviluppo di iniziative che coinvolgeranno il settore pubblico e privato africano, stimolando ulteriori opportunità per le imprese italiane”, ha dichiarato Meloni.

Adesina: “Il Piano Mattei avrà un impatto significativo sull’Africa”

Il Presidente Adesina ha dichiarato: “Plaudo al Presidente del Consiglio Meloni per aver lanciato il Piano Mattei e per aver scelto il Gruppo della Banca africana di sviluppo come partner strategico per realizzarlo in Africa. Il nostro partenariato genererà impatti significativi in termini di sviluppo in tutti i Paesi africani, amplierà l’accesso all’energia, affronterà il cambiamento climatico, sosterrà la sicurezza alimentare, potenzierà i servizi sanitari, e migliorerà le competenze e i posti di lavoro per i giovani. Tutto ciò contribuirà a creare maggiori opportunità economiche in Africa e ad arginare le spinte migratorie”. Istituzione di un Fondo speciale multidonatori al servizio del Piano Mattei per l’Africa e Processo di Roma su migrazione e sviluppo. Il Fondo mira a investimenti ad alto impatto allineati alle problematiche climatiche in settori strategici chiave a sostegno di entità sovrane in Africa.