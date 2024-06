Addio alla principessa Doris Pignatelli: testimone dell’orrore delle Foibe, fu musa di Fellini (video)

Musa di Federico Fellini, testimone dell’orrore del comunismo e delle Foibe, regina del Festival dei Due Mondi, la principessa Doris Mayer Pignatelli è morta nel sonno nella sua casa di Spoleto (Perugia) all’età di 98 anni. Dagli anni Sessanta era diventata amica del compositore Gian Carlo Menotti, ideatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto, di cui era diventata una delle più attive sostenitrici.

Il suo affetto per Spoleto non era mai venuto meno, tanto da decidere di vivere stabilmente nella città umbra in modo da seguire con più attenzione la vita del Festival, a cui per la prima volta non ha partecipato l’altra sera alla Prima. E proprio il Festival dei Due Mondi, con il presidente Andrea Sisti, la direttrice artistica Monique Veaute e la direttrice Paola Macchi, hanno annunciato la scomparsa. “Il nome di Doris Pignatelli è da sempre legato al Festival, come amica prima, come sostenitrice e mecenate poi”, scrivono in un comunicato.