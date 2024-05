Sondaggi, Elly spera con Ipsos e torna alla realtà con tutti gli altri: il gap con FdI è siderale

Sondaggi come montagne russe per Elly Schlein, che stamattina si è svegliata apprendendo la Corriere della Sera che “FdI cala al 26,5% e il Pd sale al 22,5%” e dunque il divario tra i due partiti si sarebbe assottigliato a quattro punti. Un bel colpo, tanto più se si considera che quelle di oggi sono le ultime rilevazioni pubblicabili prima dello stop di legge. Peccato però che tutti gli altri maggiori istituti demoscopici raccontino un’altra storia, ovvero che FdI continua a veleggiare dalle parti del 28% e il Pd da quelle del 20% e che, dunque, il divario tra i due partiti, decimale in più decimale in meno, continua ad attestarsi intorno agli 8 punti.

Sondaggi a confronto: gelate le speranze di Elly, FdI veleggia al 28%

Venendo ai numeri, secondo il sondaggio Ipsos per il Corriere FdI avrebbe perso due punti dalla scorsa rilevazione passando dal 28,5% al 26,5%, mentre il Pd sarebbe salito dal 21,2% al 22,5%. Numeri da festa per il Nazareno. Basta però fare un giro tra le percentuali rilevate dagli altri istituti per frenare tutti gli entusiasmi. Secondo il sondaggio dell’Istituto Piepoli per RaiNews24, infatti, FdI continua ad attrarre il 28,5% del consenso e il Pd il 20,5%. Cambia di poco la situazione se ci si sposta in casa Noto: il sondaggio realizzato per la puntata di ieri di Porta a Porta parla del 28% per FdI e del 20,5% per il Pd. Il sondaggio che meno premia il partito della premier e più quello di Elly Schlein è Swg per Mentana che registra rispettivamente il 27% e il 21%, dunque una forbice comunque di sei punti.

Il consenso partito per partito

Per il quadro complessivo dei partiti, prendendo a riferimento il sondaggio Porta a Porta che si colloca nel mezzo, dunque, il gradimento dei partiti risulta così: FdI al 28%; il Pd al 20,5%; il Movimento 5 Stelle si attesta al 15%, quindi il “pareggio” tra Lega e Forza Italia entrambe al 9%. Azione, Avs e Stati Uniti d’Europa al 4%. Sotto la soglia la lista di Cateno De Luca al 3%, la lista Santoro al 2% e Alternativa Popolare allo 0,5%. Noto ha realizzato anche una simulazione sui seggi: FdI tra 23/25 eletti, Pd tra 15/17, M5S 11/13, Lega e Fi tra 7/9 , “ballano” tra 0 e 3 eletti Azione, Avs e Stati Uniti d’Europa sul filo della soglia del 4%.