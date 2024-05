Solo quelli del Pd possono passare in rassegna le truppe dell’Esercito. L’ultimo delirio contro la Meloni

L’ultima delirante protesta dei sinistrati contro la Meloni, veicolata anche da qualche trasmissione tv, ha toccato persino il compleanno dell’Esercito. Ironie e critiche sono rimbalzate in Rete sulle immagini del presidente del Consiglio che passa in rassegna il contingente militare a bordo di un mezzo dell’esercito.

Meloni sulla Jeep dell’Esercito provoca rigurgiti anti-militaristi a sinistra

Una critica tanto sterile quanto ingiustificata, che ha costretto a intervenire anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che su X ha commentato: «Ho letto assurde critiche sul fatto che il Presidente del Consiglio (non per sua scelta ma per prassi) abbia passato in rassegna il contingente dell’Esercito a bordo di un mezzo militare. Vi consiglio di informarvi prima di fomentare odio gratuito. Ci sono state decine di eventi simili». Sui social circolano molte foto a riguardo: quella di Sergio Mattarella, ex ministro della Difesa nel governo D’Alema e attuale presidente della Repubblica e altri tre esponenti del Partito democratico, Roberta Pinotti e Lorenzo Guerrini, nonché quella di Giorgio Napolitano, quand’era presidente della Repubblica. Tutti sono nella stessa condizione del premier Giorgia Meloni: in piedi su una Jeep dell’Esercito. La differenza sostanziale, al di là dell’appartenenza politica di chi è immortalato nella foto, la reazione scomposta nei confronti della Meloni. Da qui i fotomontaggi con l’Istituto Luce, la retorica contro la destra militarista. Insomma, i soliti due pesi e due misure.

“Non vale neanche la pena di perdere tempo a rispondere. Questi sono quelli che vedono “saluti romani” alla parata del 2 giugno”, commenta un utente sull’account X di Crosetto. Mentre un altro infierisce sulla sinistra. “Non stupisce l’acredine, quanto l’inadeguatezza di chi critica senza nemmeno conoscere usi, costumi e storia recente del nostra Paese. Totalmente sprovveduti”.

Il premier non può passare in rassegna il contigente? Crosetto li asfalta

Colti in fallo, i gazzettieri rossi non ci stanno ad ammettere la topica e insistono ostinatamente nel delirio. A difesa dell’indifendibile, un account filo-dem, ovviamente anonimo scrive: “I Giorgia Boys si affannano a postare foto in cui si vede che in passato l’hanno fatto tutti. Errore. Quel posto l’ha occupato il Presidente della Repubblica, che è il Capo delle Forze Armate, e Ministri o sottosegretati del Ministero della Difesa. Presidenti del Consiglio mai”.

“No – controreplica Crosetto – vi arrampicate sugli specchi per giustificare il vostro pregiudizio. Quel posto lo occupa la più alta autorità presente all’evento. Lo hanno occupato presidenti di Camera o Senato, Ministri e Presidenti. Se non esistono foto con altri PdC è solo perché nessun altro si è degnato di partecipare a eventi similari di forza armata, prima di lei. Oppure, se lo ha fatto, non era la massima autorità. Vi prego, non perdete l’oggettività. Io – conclude l’esponente di FdI – non l’ho mai fatto nei confronti dei miei avversari”.