Esercito, l’omaggio di Meloni: “Rappresentate il Tricolore con orgoglio e passione. Grazie” (video)

“Nel giorno del 163° anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano desidero ancora una volta ringraziare tutti gli uomini e le donne in uniforme per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno”: così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dalle sue pagine social, dove ha anche postato un video-omaggio alle nostre forze armate.

L’omaggio di Meloni all’esercito: “Da uomini e donne in divisa un lavoro straordinario”

“Siete sempre presenti nei momenti più difficili e, con spirito di abnegazione e grande responsabilità – ha proseguito Meloni rivolgendosi agli uomini e alle donne dell’Esercito – non fate mai mancare la vostra professionalità e la vostra generosità in Patria come all’estero, in occasioni di emergenze e di calamità naturali, nelle missioni internazionali di pace per contribuire alla sicurezza e alla stabilità”.

“Rappresentate il Tricolore con orgoglio e passione”

“Spesso lontani da casa e dagli affetti più cari operate con coraggio e forte senso del dovere, animati da quei valori e tradizioni che contraddistinguono la vostra Forza Armata, rappresentando il Tricolore con orgoglio e passione”, ha sottolineato ancora il premier, rivolgendo “a tutti voi, la nostra riconoscenza e gratitudine”. “Viva l’Esercito Italiano! Viva l’Italia!”, ha concluso Meloni, che ieri all’ippodromo militare di Tor di Quinto ha partecipato alle celebrazioni ufficiali insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Da La Russa gratitudine all’Esercito e “un deferente pensiero” a caduti

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto rinnovare la propria “gratitudine alle donne e agli uomini in divisa che tutti i giorni, in Italia e all’estero, sacrificano i loro interessi per il bene della democrazia e della sicurezza”. “Da ministro della Difesa ho potuto toccare con mano il loro grande amore per la Patria e per il bene altrui”, ha ricordato la terza carica dello Stato, sottolineando che gli appartenenti alle forza armate “con generosità e senso del dovere, svolgono il loro ruolo sapendo quanto questo sia indispensabile per garantire pace e serenità in Italia e in ogni teatro operativo nel quale sono chiamati a operare”. “Ai tanti caduti che ci ricordano che l’Esercito ha saputo nella sua lunga storia dare tributo di sangue indispensabile per rendere concreta la democrazia, va il mio deferente pensiero”, ha poi concluso La Russa.