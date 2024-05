Sinner, niente Internazionali, l’anca blocca ancora l’azzurro: “Sono triste, non vedevo l’ora di giocare a casa”

Gli Internazionali d’Italia perdono prima ancora di cominciare il protagonista più atteso: Jannik Sinner non calcherà i campi in terra rossa del Foro Italico che dalla prossima settimana ospiteranno il Masters 1000 di Roma. È lo stesso tennista altoatesino, numero 2 del mondo, ad annunciare via social di essere costretto a fare un passo indietro, colpa di quel problema all’anca che gli ha impedito di giocare i quarti a Madrid. E lo fa in un annuncio che rivela tutta l’amarezza e il dispiacere per la rinuncia ufficiale al torneo capitolino.

Niente Internazionali per Sinner: l’annuncio con un suo messaggio social

«Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma – scrive Sinner – Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per il Roland Garros», chiosa il campione azzurro che a questo punto dovrebbe rientrare direttamente a Parigi a fine mese, secondo appuntamento dello Slam in programma a Parigi dal 26 maggio.

Ancora problemi all’anca per il campione azzurro

Dunque, Sinner salta gli Internazionali d’Italia 2024, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio. L’azzurro, numero 2 del mondo, rinuncia al torneo per il problema all’anca che lo ha costretto a ritirarsi prima dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Dopo il ritiro dal torneo di Madrid, rinunciando al quarto di finale controFelix Auger-Aliassime, Sinner si è sottoposto ad esami che hanno escluso problemi rilevanti. Ma hanno evidenziato la necessità di ulteriore riposo. Il fastidio, emerso già a Montecarlo, nella semifinale persa in 3 set contro il greco Stefanos Tsitsipas, evidentemente non è stato superato del tutto e non va sottovalutato.

Sinner sarà comunque a Roma

L’azzurro sarà a Roma domani, 5 maggio, e terrà una conferenza stampa alle 15. «C’è dispiacere ma comprensione, nello sport può succedere. Speriamo di averlo il prossimo anno», sono state le prime parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi, a margine dell’assemblea statutaria svoltasi oggi a Roma. «Siamo convinti che questa edizione degli Internazionali sarà comunque bella e di grande successo». Al posto di Sinner entra in tabellone a Roma il francese Arthur Rinderknech.