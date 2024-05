Se Schlein vuole attaccare Meloni sulla libertà di stampa legga prima le classifiche del passato

Elly Schlein sceglie un pulpito internazionale, la dichiarazione congiunta di Berlino con i leader del Pse, per riproporre l’ennesima cantilena contro il “pericoloso” governo Meloni. Stavolta utilizza, maldestramente, la classifica di Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa nel mondo.

“È grave che dopo un anno e poco più di governo Meloni – ha tuonato la segretaria dem – abbiamo visto calare l’Italia di cinque posizioni nel ranking di Rsf”. Poi la Schlein inanella le solite accuse contro Telemeloni, agitando il solito spettro ungherese: “Nemmeno Orban si era spinto a tanto. I cittadini hanno il diritto a essere informati liberamente”. Per poi chiamare a raccolta i compagni europei in una sorta di Internazionale a “difesa del pluralismo, dell’indipendenza dei giornalisti, della stampa”.

Per la Schlein, la libertà di stampa vale solo quando governa la destra

Come ha già esaurientemente spiegato il Secolo, la classifica citata dalla Schlein va letta tutta e rapportata col passato. Il report dell’organizzazione con sede a Parigi stila una classifica in base a parametri che esulano dal tasso di democraticità dei governi.

Tant’è che l’Italia, dal 2002, da quando esiste la classifica di Reporter senza frontiere, ha raggiunto, al massimo, come migliore risultato appena la 35ma posizione. Per il resto, in questo ventennio, tranne alcuni picchi negativi (sotto il governo Monti, 61mo posto e Gentiloni, 77mo posto) ha oscillato tra la quarantesima e la cinquantesima posizione. Quindi, sarebbe improprio legare la classifica Rsf direttamente al governo. Perché, altrimenti, Elly Schlein dovrebbe chiedere al premier socialista Marcel Ciolacu, che assieme a lei ha firmato l’appello Pse, come mai la Romania sia dietro all’Italia in questa classifica.

E, per essere ancora più coerente, la segretaria Pd dovrebbe chiamare anche il presidente Joe Biden, dato che gli Stati Uniti, culla del mito del giornalismo indipendente e della libertà di parola, risultano nettamente dietro all’Italia di ben 9 posizioni nella classifica di quest’anno.

E poi, visto che si trova, Elly dovrebbe fare un colpo di telefono anche al compagno Lula da Silva, presidente del Brasile, che affonda all’82mo posto nella classifica che riguarda la libera informazione. Perché se la classifica sulla libertà di stampa dipende dai governi, ciò vale a tutte le latitudini. E in tutti gli anni. A proposito di anni: l’ultima telefonata Elly dovrebbe riservarla a Paolo Gentiloni. Dovrebbe chiedere al commissario europeo uscente, come mai, quando c’era lui a Palazzo Chigi, l’Italia era precipitata addirittura al 77mo posto, record negativo del ventennio di classifiche. Se la classifica vale, vale ogni anno. Non solo quando governa la destra.