Scanzi, libertà d’insulto a quelli di destra. “Donzelli sottosviluppato e imbecille”. Il fuorionda (video)

Insulti in libertà, ripresi da un fuorionda che in realtà non viene vissuto dal diretto interessato come un “furto” o una violazione della privacy, anzi, Andrea Scanzi sembra essere consapevole che lo stiano registrando mentre offende il responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli. Striscia la notizia ha pizzicato il giornalista del “Fatto Quotidiano” mentre straparla, in collegamento con Cartabianca, su Rete 4, definendo Donzelli “sottosviluppato”, “imbecille assoluto”, poi corretto in “imbecille politico”, per poi usare un altro termine che lui stesso, per pudore, ha vergogna a scandire ad alta voce e che nel video viene censurato con un bip.

IL VIDEO DI SCANZI CHE INSULTA DONZELLI

Nel fuorionda di Striscia, Scanzi capisce di aver esagerato: “Ho detto una parola che non dovevo dire, perché la parola è brutta, non va detta, le altre le confermo ma quella non la dico, è politicamente scorretta, sì, sì, perché noi la usiamo… per noi è nel senso…’è un coglione’, e invece ha un significato molto diverso quindi brutto se lo diciamo a persona che…”.