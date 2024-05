Rivoli, militanti della Lega aggrediti da un branco di sette “compagni”. Un minorenne ferito. La solidarietà di FdI

Un’aggressione vile e “sinistra”, molto sinistra. A Rivoli, vicino Torino, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 15 anni, stavano facendo volantinaggio in vista delle elezioni comunali insieme alla sorella dell’uomo, militante e candidata per il carroccio, quando sono stati aggrediti da un gruppo di sette persone. L’aggressione ai danni dei due militanti della Lega è avvenuta alle 15 di ieri in via Di Nanni, nel piccolo paese piemontese.

Militanti della Lega aggrediti a colpi di bastone

Il minorenne è stato colpito con un bastone sull’occhio, mentre il padre alla schiena e a un gomito. Il Quotidiano Piemontese riferisce che i due feriti sono stati portati in ospedale e per il ragazzo è stato necessario fare una Tac per escludere danni più seri. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la Polizia di stato. Secondo le prime ricostruzioni, i due attivisti stavano distribuendo nelle buche delle lettere alcuni volantini a sostegno di Tatiana Kazachova, candidata consigliera comunale appunto per il Carroccio. Sarebbero sette le persone che li hanno accerchiati e malmenati, prima di darsi alla fuga. La donna, che è sorella e zia dei due aggrediti, era poco distante e ha dato l’allarme appena si è resa conto di quel che stava accadendo.

La reazione della Lega, la solidarietà di Fratelli d’Italia

Durissima la reazione dei vertici della Lega. “Due leghisti di Rivoli, di cui un minorenne, sono finiti all’ospedale dopo una violenta aggressione durante un volantinaggio. Ai feriti mando un abbraccio affettuoso” ha commentato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. “L’aggressione avvenuta a Rivoli ai danni di due attivisti della Lega, di cui un minorenne, mentre svolgevano attività di volantinaggio è preoccupante e inaccettabile. A loro e a tutta la comunità della Lega la mia totale solidarietà”, scrive su X la premier Giorgia Meloni. “Solidarietà ai due militanti della Lega, padre e figlio minorenne, aggrediti ieri a Rivoli, in provincia di Torino, mentre svolgevano attività di volantinaggio. Simili atti vanno condannati con la massima fermezza da tutte le forze politiche. Ancora una volta assistiamo a fenomeni di intolleranza politica molto preoccupanti”, dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“E se fosse successo il contrario?”, è a domanda che rimbomba nella testa di Andrea Tragaioli, sindaco di Rivoli alla guida di una coalizione di centrodestra, a poche ore dall’aggressione ai danni di due attivisti della Lega che stavano facendo volantinaggio ieri pomeriggio in via Di Nanni.