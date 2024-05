Poliziotto accoltellato, grave ma stabile dopo 4 ore di intervento e 70 trasfusioni. Meloni: seguo con apprensione

Il 37enne marocchino Hasan Hamid, fermato dopo aver accoltellato il poliziotto 35enne Christian Di Martino, colpito per tre volte alla schiena, è accusato, oltre che di tentato omicidio, anche di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Lesioni nei confronti di altri due agenti intervenuti. Porto del coltello (lungo 30 centimetri con lama di 20). E false attestazioni sull’identità, perché, come segnalato dal pm di turno, in occasione dei vari controlli delle forze dell’ordine in questi anni si è presentato con almeno 22 alias diversi. Per il magistrato di Milano il 37enne è una persona estremamente pericolosa e violenta. Una minaccia, la sua, che di fronte alle forze dell’ordine scatena ed eleva all’ennesima potenza i suoi istinti aggressivi.

E si è visto. L’extracomunitario ha infierito ferocemente sull’agente, ferito gravemente la scorsa notte alla stazione ferroviaria di Lambrate, dove le forze dell’ordine erano intervenute perché il 37enne marocchino stava lanciando pietre contro i treni. E che aveva colpito alla testa una donna di 55 anni, portata all’Ospedale Fatebenefratelli in condizioni fortunatamente non gravi. Il poliziotto, invece, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda, dove i medici lo hanno operato d’urgenza a seguito dell’emorragia riportata per la lesione di alcuni organi.

Lo straniero poi, finalmente bloccato, è stato arrestato. Quindi gli agenti lo hanno portato nel carcere di San Vittore. Nel frattempo, terminata l’operazione chirurgica, l’agente è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata. Dove è tuttora in gravi condizioni, ma stabile. E dove, allo stato, «potrà ricevere le visite dei soli familiari».

Lo fa sapere una nota diffusa dalla questura di Milano, con cui la «polizia di Stato ringrazia l’ospedale Niguarda e l’equipe medica, che la scorsa notte, con elevata professionalità, ha assicurato le migliori cure intervenendo tempestivamente per salvare la vita al vice ispettore Christian Di Martino». Il quale, «come riferito dalla direzione sanitaria, ha riportato ferite che «hanno lesionato in diversi punti sia gli organi interni. Sia i grandi vasi del torace e dell’addome. I chirurghi – ricorda la nota della questura – lo hanno sottoposto a diversi interventi, per circa quattro ore, per risparmiare gli organi lesionati. E ha subìto 70 trasfusioni: 40 di sangue e 30 di plasma». Terminata l’operazione, l’agente è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata. Dove resta in condizioni critiche, ma stabili.