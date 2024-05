Fassino indagato per furto: ci sono 6 testimoni. Ma la procura di Civitavecchia potrebbe archiviare

Piero Fassino risulta iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Civitavecchia per furto. Nelle scorse ore, gli agenti della Polaria hanno depositato al pm Alessandro Gentile l’informativa con le testimonianze di 6 persone – 5 donne e un uomo -, che lo accusano di aver tentato di rubare una confezione di profumo da donna Chanel del valore di 100 euro.

Ecco perché l’indagine sul furto di Fassino potrebbe essere archiviato

Nell’incartamento viene allegato anche il video di quanto avvenuto il 15 aprile scorso al duty free dell’aeroporto di Fiumicino e ripreso da una telecamera di sicurezza presente nell’esercizio commerciale. L’ex leader del Pd, già ministro della Giustizia nonché ex sindaco di Torino, secondo quanto riferito dai 6 testimoni, sarebbe autore di altri due episodi simili. Il primo avvenuto nei giorni antecedenti al Natale e l’altro il 27 marzo scorso. Il pm ora dovrà decidere se ascoltare il parlamentare. Successivamente, si aprirebbero tre strade: la procura potrebbe decidere di chiedere al gip archiviare il procedimento per insussistenza di prove, oppure di sollecitare la richiesta di archiviazione in considerazione della “particolare tenuità del fatto. Oppure, ancora, chiudere le indagini e andare avanti.

Morani difende l’ex leader Pd: conosco Piero, sarà sicuramente un equivoco

”Come difesa non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Fulvio Gianaria, legale di Fassino, in merito alla vicenda avvenuta il 15 aprile scorso nel duty free dell’aeroporto di Fiumicino che vede coinvolto il deputato del Pd.

“Conosco Piero da tanti anni, da moltissimo tempo e non posso assolutamente credere a questa cosa. Deve essere certamente frutto di un grande equivoco e mi aspetto, come successo in altre situazioni in cui ho difeso altre persone, che poi alla fine venga fuori che avevo ragione io”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle europee per il Pd Alessia Morani, intervistata da Giorgio Lauro e Geppy Cucciari.