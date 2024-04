Fassino denunciato per il tentato furto di un profumo in aeroporto. Il politico Pd: solo un equivoco

Piero Fassino, ex leader del Pd ed ex sindaco di Torino, è stato denunciato per furto aggravato. E’ stato infatti bloccato al duty free dell’aeroporto di Fiumicino dalla guardia giurata antitaccheggio con un profumo in tasca da cento euro.

La notizia, data dal Fatto quotidiano, è rimbalzata rapidamente sui Social, con la relativa spiegazione dell’ex segretario del Partito democratico. “Sono stupito per un episodio che pensavo di aver già chiarito con i responsabili” ha detto al quotidiano l’ex primo cittadino torinese.

Il politico dem fermato a Fiumicino: era diretto a Strasburgo

L’episodio è avvenuto lo scorso 15 aprile, quando Fassino era in attesa di un volo per Strasburgo dove avrebbe partecipato ai lavori della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.