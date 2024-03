Fassino colpisce ancora: la profezia sulla vittoria del campo largo in Abruzzo è virale (video)

Piero Fassino non riesce proprio a trattenersi: l’ultima profezia, sull’Abruzzo che sarebbe stato dopo la Sardegna terra di conquista per il centrosinistra, è diventato rapidamente virale.

Ci sono pagine social, come The Journalai, che hanno commentato il video dell’intervista alla vigilia del voto che ha consacrato Marsilio, con tanto di musichetta da sit-com.

“In Abruzzo possiamo vincere sul filo di lana”

“Vedremo lunedì come sarà andata, quando conosceremo lo spoglio. Il voto sardo ha dimostrato che la destra non è imbattibile. In Abruzzo la competizione è del tutto aperta; un anno fa si dava per scontato che la destra avrebbe vinto, invece oggi siamo sul filo di lana” aveva preconizzato Fassino. Invece il campo largo è diventato un campo santo elettorale per Pd e M5S: “Naturalmente io mi auguro che questo filo di lana lo possa tagliare per primo il centrosinistra”, aveva aggiunto sorridente l’ex sindaco di Torino.

È più forte di lui: le profezie politiche di Piero Fassino sono ormai diventate un cult. Si va dal mitico invito a Beppe Grillo a fondare un partito, dopo che il comico aveva chiesto di partecipare alle primarie del Partito democratico. “Se Grillo vuol far politica, fondi un partito, si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende…”. E Grillo ha fondato il M5s che poi ha vinto le elezioni ed è andato al governo.

Addirittura su Youtube c’è un’antologia di tutte le profezie sbagliate dell’ex sindaco di Torino, nonché ex segretario dei Ds.

E ancora la profezia sul leader della Lega: “Bisogna vedere se gli elettori daranno i voti a Salvini…”, aveva detto serafico Fassino, prima dell’exploit elettorale della Lega, che andò pochi mesi dopo al governo.

Fassino che disastro: dalla profezia su Grillo a quello sulla nazionale tedesca

E ancora a Chiara Appendino, allora semplice consigliere di minoranza grillina, da sindaco con tono sprezzante, aveva detto: “Si sieda su questa sedia e vediamo se sarà capace…”. Tutti sappiamo com’è andata, con l’esponente M5s, diventata sindaco di Torino. Non è mancata neanche una gaffe sportiva, sulla Germania additata modello calcistico, nel 2017. E appena un anno dopo i tedeschi hanno subito la triste sorte di venire eliminati dal Mondiale.

Tre profili Facebook, una community di oltre ventimila persone. Se Fassino non ci fosse, andrebbe inventato. Per la gioia dei suoi avversari politici.