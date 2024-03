Abruzzo, “Dal campo largo al camposanto è un attimo”: a Schlein, Conte &co restano solo i meme

La più gettonata è “dal campo largo al camposanto è un attimo”. Ma sui social di battute e meme sulla disfatta senz’appello del centrosinistra in Abruzzo se ne registrano in abbondanza. Complici anche i toni trionfalistici che hanno fatto seguito alla vittoria in Sardegna e che oggi ancora di più appaiono ingiustificati per un voto che appare per quello che realmente è stato: un’elezione locale, strappata di misura e senza alcuna reale portata politica. “Ma quindi la resistenzah si è fermata a Cagliarih?”, chiede impietoso uno dei tanti utenti di X che in queste ore si stanno divertendo.

Fiorello: “Il titolista di Repubblica è stato ricoverato”

La vittoria in Abruzzo, inevitabilmente, è stata anche al centro della rassegna stampa di Fiorello a VivaRai2!. “Questa volta ha vinto l’orso Marsilio”, ha scherzato lo showman, che dopo aver mostrato il titolo di Repubblica, “In Abruzzo vince la Destra”, ha commentato: “Il titolista è stato ricoverato”. E, ancora, “per riassaporare il gusto della vittoria la Schlein ha chiesto il riconteggio dei voti, ma in Sardegna!”, ha infierito Fiorello, aggiungendo che “il suo primo commento è stato ‘ringrazio gli elettori, ma due vittorie di fila non avrei potuto reggerle”. Ma Fiorello ha ironizzato anche sulla reazione del premier, immaginando gli impegni appuntati in agenda per oggi: “Ore 7.15, guardare VivaRai2. Ore 8, mandare a Elly i confetti di Sulmona. Ore 9, andare in tintoria a ritirare il costume da marsicano per Crosetto. Ore 11, telefonare alla macelleria Freghete e ordinare 6 kg di arrosticini. Ore 17, telefonare Macron e chiedere: Lo sai chi ti saluta?'”.

Da Fantozzi a Pasquale Amitrano: impazzano i meme cinematografici

Federico “Osho” Palmaroli ha scherzato mettendo insieme i due eventi della nottata appena trascorsa: spoglio e Oscar. “Garrone riconosce la sconfitta: Complimenti a Marsilio per la vittoria”, ha scritto sui social, con un sottile riferimento anche al significato politico di cui era stato caricato il film Io, capitano. Riferimento cinematografico anche da parte dell’utente di X Axe, che ha postato una scena dal film Brancaleone con il commento “oggi vi propongo un capolavoro dell’arte della politica. L’avvincente storia di Elly, Peppe e del campo largo“, e per Alessandra, che con il solo titolo “Il campo largo” ha riproposto la scena di Fantozzi che urla “è una ca…ta pazzesca”. Merita una menzione anche Davide F. che ha ripescato l’indimenticabile personaggio di Carlo Verdone in Bianco, rosse e Verdone, Pasquale Amitrano, l’elettore emigrato in Germania che fa rientro per votare. “Oggi il mio pensiero va a quest’uomo, il cui sacrificio è stato vano…”.

L’effetto boomerang delle frasi di Schlein & co sull’Abruzzo