Omicidio a San Giovanni Rotondo, anziana trovata morta in casa: fermato un uomo nudo e sporco di sangue in strada (video)

Mentre a San Giovanni Rotondo prendeva corpo l’orrore dell’omicidio di Rachele Covino, l’80enne trovata morta oggi nella sua abitazione: le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo ormai privo di vita della donna al piano terra della sua abitazione in Via Sergente Padovano, nel comune pugliese. Secondo le primissime ipotesi, sarebbe stata uccisa per soffocamento.

Omicidio a San Giovanni Rotondo, anziana trovata morta in casa

Nel frattempo, con la cittadina ancora sotto choc e in preda a paura e sconcerto, a stretto giro dal rinvenimento del corpo della vittima i carabinieri fermavano un uomo in stato confusionale che – come avrebbe poi immortalato una foto in circolazione sul web – girava per le strade del centro cittadino nudo e ricoperto di sangue e, riferisce il sito di Foggia Today, «inveendo e minacciando chiunque capitasse a tiro». Nonostante la sua opposizione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Poco dopo fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue

Da quel pochissimo che trapela, allora, sarebbe proprio sull’uomo fermato in strada nudo e ricoperto di sangue che si concentrano i sospetti e le indagini in corso sull’omicidio della 80enne: una donna conosciuta e benvoluta nella comunità locale, vittima di un fatto di sangue che ha sconvolto la cittadina garganica. Stando ad alcune indiscrezioni riportate sempre dal sito Foggia Today, allora, «l’uomo avrebbe provato a entrare in altre abitazioni al piano terra, ma sarebbe stato allontanato. La sua posizione è al vaglio degli investigatori».

Anziana trovata morta in casa, il cordoglio e lo sgomento del sindaco

Mentre scriviamo, gli investigatori si trovano all’interno dell’abitazione della vittima per il sopralluogo, e dove sono in corso rilievi e riscontri per gli accertamenti. «Non è un bel giorno per la nostra comunità», ha commentato con tristezza e sgomento il sindaco Michele Crisetti. «Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele – ha dichiarato all’Ansa il primo cittadino – un’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri».